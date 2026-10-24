للبحث عن تردد قناة طيور الجنة الجديد لعام 2026، فإن البيانات المتاحة تشير إلى أن القناة تُبث على القمر الصناعي نايل سات بتردد 11258 بالاستقطاب الأفقي (H)، ومعدل الرمز 27500، ونظام تصحيح الخطأ FEC 5/6. ويُنصح بالتحقق من هذه البيانات عبر المصدر الرسمي للقناة أو بإجراء بحث جديد على جهاز الاستقبال، لأن بيانات البث قد تتغير.

تردد قناة طيور الجنة

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11258 أفقي 27500 5/6

آخر تحديث 2026-10-24

خطوات إضافة القناة إلى جهاز الاستقبال

اضغط زر القائمة (Menu) على جهاز التحكم. افتح إعدادات التركيب أو إعدادات القنوات. اختر البحث اليدوي (Manual Search). حدد القمر الصناعي: نايل سات. أدخل التردد والاستقطاب ومعدل الرمز وFEC. اضغط بحث وانتظر النتائج. احفظ القناة إذا ظهرت في النتائج.

قد تختلف أسماء القوائم وترتيب الخيارات قليلاً حسب طراز الجهاز.

أسباب عدم ظهور القناة وطرق معالجتها

إذا لم تظهر القناة بعد البحث، فتحقق من أن القمر الصحيح مختار، وأعد التأكد من التردد والاستقطاب ومعدل الرمز، وافحص كابل الإشارة واتجاه طبق الاستقبال، ثم أجرِ بحثًا جديدًا أو حدّث قائمة القنوات. ويعتمد الاستقبال أيضًا على تغطية القمر الصناعي وتوافق جهاز الاستقبال مع نوع الإشارة.

وتُعد طيور الجنة قناة للأطفال تقدم الأناشيد والبرامج الترفيهية والتعليمية، ويمكن استقبالها مجانًا دون اشتراك مدفوع بحسب نظام البث.