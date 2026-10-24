رودجرز: مباراة باريس آمنة رغم الاضطرابات

أكد آرون رودجرز، لاعب خط الهجوم في فريق بيتسبرغ ستيلرز، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 أن مباراة الدوري الأمريكي المقررة في باريس آمنة، رغم الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا.

لاعب الستيلرز يثق بإقامة المباراة

قال رودجرز إن الدوري كان سيلغي المباراة لو كان الوضع غير آمن. وأضاف أنه واثق من إقامتها في موعدها كما هو مخطط. وتأتي تصريحاته في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول سلامة الحدث.

أعنف اضطرابات منذ سنوات

تشهد فرنسا أسوأ اضطرابات حضرية منذ سنوات، وقد وقعت أعنفها في عطلة نهاية الأسبوع الماضي. وتنطلق الاحتجاجات بسبب غلاء المعيشة وتدهور أوضاع المدارس العامة ونقص المعلمين. وتقدر بعض التقديرات عدد المحتجين الذين ساروا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بنحو 800 ألف شخص.

شدد الرئيس إيمانويل ماكرون القيود على الاحتجاجات يوم الخميس، خشية أن تتحول مظاهرات يوم السبت إلى أعمال عنف. وأدت الاضطرابات إلى تأجيل مباراة باريس سان جيرمان أمام ليون في الدوري الفرنسي، من يوم الأحد إلى ليلة الاثنين، بطلب من الشرطة المحلية. واستندت السلطات إلى مخاوف أمنية وضغط على موارد الشرطة.

الدوري يتمسك بالموعد وتتغير الفعاليات

قال الدوري إن التحضيرات مستمرة كما هو مقرر، وإنه لم يحدث أي تعطيل أو تأثير في مواقعه. ويواجه فريق ستيلرز نيو أورلينز سينتس يوم الأحد على ملعب ستاد دو فرانس في سان دوني، على بعد نحو 10 كيلومترات من وسط باريس.

أبلغ فريق ستيلرز مشجعيه يوم الخميس بإلغاء فعالية «منزل ستيلرز» في حي الباستيل. كما أعلن الدوري أن متجره المؤقت في باريس سيُغلق يوم السبت.

تحذير أمريكي وآراء المشجعين

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تنبيهاً أمنياً يوم الخميس ليلاً، تدعو فيه مواطنيها إلى تجنب المظاهرات والمناطق المضطربة. ودعت الوزارة الأمريكيين الموجودين في باريس لحضور المباراة يوم 25 أكتوبر إلى توخي الحذر.

قال أحد مشجعي الستيلرز، ويبلغ 67 عاماً، إن مسيرة شارك فيها عدة مئات من الطلاب السبت الماضي كانت سلمية تماماً. في المقابل، قال مشجع للسينتس، يبلغ 28 عاماً وقدم من ألمانيا، إن الوضع أقل سوءاً مما كان متوقعاً، وإن واجهات بعض المحلات تضررت قليلاً.