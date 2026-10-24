أبل تدرس طرقاً لتحسين العرض على الشاشة الخارجية

أعلنت شركة Apple، في منشور جديد على مدونة WebKit يستعرض ما هو جديد في Safari 27.1، أنها تدرس طرقاً تتيح للمواقع الاستفادة بشكل أفضل من الشاشة الخارجية لجهاز iPhone Duo. نُشر المنشور يوم السبت 24 أكتوبر 2026، وكتبته Jen Simmons من فريق Apple.

تأتي هذه الخطوة بعد ملاحظات وردت في عدة مراجعات للجهاز. فالشاشة الخارجية صغيرة المساحة، ومقاسها 5.4 بوصة.

عناصر التحكم تضيّق مساحة العرض

المشكلة التي أشارت إليها المراجعات أن عناصر التحكم في Safari المحاذاة إلى اليمين تأخذ جزءاً كبيراً من مساحة الشاشة الخارجية المحدودة. ونتيجة لذلك تتوفر للمواقع منطقة عرض ضيقة بشكل غير معتاد لعرض محتواها.

ذكر Chance Miller في مراجعته، التي نُشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الويب غير مُحسَّن لهذا الشكل الفيزيائي للجهاز. ورأى أن أزرار التحكم في Safari على الشاشة الخارجية تقلّص المساحة الصالحة للاستخدام. لكنه أضاف أن التمرير في Safari من أفضل الأمثلة على ما هو أفضل على الشاشة الداخلية.

وقال Miller إنه يفهم سبب اختيار Apple لهذا التصميم، إذ لا يرى منطقياً أن تتداخل عناصر التحكم مع الموقع نفسه.

Apple تبحث عن بديل أكثر موثوقية

أقرت Simmons بأن المواقع لا تستطيع حالياً التمدد خلف عناصر التحكم على الشاشة الخارجية، وقالت إن Apple تدرس طرقاً لمعالجة هذا القيد. وأوضحت أن الهدف منح مصممي الويب والمطورين القدرة على استخدام تلك المساحة بطرق أكثر إبداعاً، مثل مد خلفية الترويسة على عرض الشاشة كاملاً.

وبيّنت Simmons أن استخدام وسم viewport الخاص بـ HTML مع القيمة viewport-fit="cover" لمد المواقع خلف عناصر تحكم Safari قد يسبب مشكلات، لأن كثيراً من المواقع لا تراعي تلك المناطق بشكل صحيح. لذلك تبحث Apple عما إذا كانت هناك طريقة أفضل وأكثر موثوقية وأسهل في الاستخدام لتحقيق النتيجة نفسها.

ودعت Simmons المطورين إلى مشاركة أفكارهم حول كيفية معالجة Apple لهذا القيد. ويمكن للمطورين قراءة منشور WebKit الكامل للاطلاع على تفاصيل كيفية إرسال ملاحظاتهم.