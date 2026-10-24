فيروس الهربس البسيط (Herpes simplex virus) هو فيروس ينتمي إلى عائلة الهربس البشرية Herpesviridae، ويضم نوعين رئيسيين هما HSV-1 وHSV-2. ويتميز هذا الفيروس بأنه يُحدث عدوى تستمر طوال حياة المصاب، إذ يبقى في الجسم بعد الإصابة الأولى دون أن يزول تمامًا.

الخصائص الأساسية للفيروس

يمتلك فيروس الهربس البسيط قدرة لافتة على البقاء في الجسم، فهو يدخل في فترات طويلة من الخمول يُعرف بالكمون، ويتمكن خلالها من التهرب من الجهاز المناعي. ويتخلل هذه الفترات إعادة تنشيط متقطعة، يعقبها إطلاق الفيروس من جديد، ومن ثم إصابة مضيفين جدد.

وفي أغلب الحالات تكون العدوى بلا أعراض واضحة، ولذلك قد لا يعرف كثير من المصابين أنهم يحملون الفيروس. أما في حالات نادرة، فقد يسبب الفيروس قروح البرد، وقد يؤدي في حالات أندر إلى العمى أو التهاب الدماغ.

يُعرف الفيروس بأنه يُحدث عدوى مدى الحياة لدى الإنسان.

يتميز بفترات كمون طويلة وتهرب من المناعة.

تكون العدوى عادةً بلا أعراض.

في حالات نادرة يسبب قروح البرد، أو العمى، أو التهاب الدماغ.

انتشار الفيروس وتاريخه

سُجّل وجود فيروس الهربس البسيط منذ ظهور أنظمة الكتابة لدى الإنسان، أي أنه رافق البشر منذ زمن بعيد. وحتى عام 2016 كان نحو 67% من سكان العالم دون سن 50 عامًا مصابين بالنوع HSV-1، وقد كانت معدلات الإصابة أعلى في المراكز الحضرية.

طرق الانتقال

ينتقل الفيروس عبر أي تلامس حميم، ولهذا يُعد من أكثر الأمراض المنقولة جنسيًا شيوعًا. ويُنصح من تظهر عليه أعراض أو يشك في إصابته بمراجعة الطبيب للحصول على التشخيص والمتابعة المناسبة.