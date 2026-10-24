حيلة مخفية تسهّل فتح مركز التحكم

كشف المستخدمون عن حيلة مخفية جديدة في جهاز iPhone Duo بعد أن صدر الجهاز رسميًا، وتجعل فتح مركز التحكم أسهل بكثير مما كان عليه. ولم تتضح الحيلة إلا بعد أن بدأ المستخدمون يتعرّفون على تفاصيل الجهاز الجديدة.

وكانت شكوى شائعة قد ظهرت في المراجعات الأولى للجهاز التي نُشرت قبل هذا الأسبوع، وتتعلق بصعوبة فتح مركز التحكم عند الاستخدام باليد اليسرى. أما الحيلة الجديدة فتعالج هذه المشكلة تحديدًا.

لماذا كانت المشكلة مزعجة

على آيفونات أخرى يُفتح مركز التحكم بالسحب لأسفل من الزاوية العليا اليمنى. ومع الاستخدام بكلتا اليدين لا تظهر أي مشكلة تُذكر.

أما مع الاستخدام باليد اليمنى فقد يكون الأمر مزعجًا قليلًا، لكنه يبقى مقبولًا. الصعوبة الحقيقية تظهر عند الإمساك بالجهاز باليد اليسرى، إذ يجعل التصميم العريض لـ iPhone Duo الوصول إلى تلك الزاوية أصعب، حتى عندما يكون الجهاز مطويًا.

ضغطة بدلًا من السحب

أضافت Apple هذه الحيلة المخفية لتحل المشكلة، وتقوم على فتح مركز التحكم بالضغط على أيقونة البطارية أو الواي فاي أو الشبكة الخلوية الجديدة، بدلًا من السحب من الزاوية. وهذه الطريقة أسهل في الوصول من السحب من الزاوية العليا اليمنى.

وتزداد سهولة الوصول عند وجود نشاط مباشر (Live Activity) قيد التشغيل، إذ تنتقل الأيقونة إلى موضع أدنى على الشاشة. ويُعد ذلك أحد تطبيقات التصميم الكثيرة والفريدة التي يقدمها الجهاز.

دعوة إلى مشاركة الحيل

ويطلب كاتب الخبر من القراء مشاركة الحيل المفضلة لديهم في جهاز iPhone Duo عبر التعليقات.