ظهور قصير لساندرا هولر في فيلم مارفل

ذكر تقرير نشرته مجلة هوليوود ريبورتر أن الممثلة ساندرا هولر ستظهر ظهورًا قصيرًا في فيلم «Avengers: Doomsday» التابع لاستوديوهات مارفل. وكانت المجلة أول من نشر خبر مشاركتها في الفيلم.

وتُعرف هولر بترشيحها سابقًا لجائزة الأوسكار. ويأتي ظهورها في الفيلم ضمن عدد كبير من الممثلين الحائزين على جوائز ومن النجوم الكبار.

دور سري وعودة كريس إيفانز وروبرت داوني جونيور

الدور الذي ستؤديه هولر ما زال سريًا، ولم يُكشف عن تفاصيله. وتمتنع استوديوهات مارفل عادةً عن التعليق على اختيار الممثلين، ولم يتضح بعد ما إذا كانت ستصدر تفاصيل رسمية.

وفي الفيلم يعود كريس إيفانز بشخصية ستيف روجرز. أما روبرت داوني جونيور فيعود بشخصية الدكتور دووم الشريرة، بدلًا من آيرون مان أو توني ستارك.

مرحلة ما بعد الإنتاج وموعد العرض

يأتي الخبر فيما يعمل المخرجان أنتوني وجو روسو على مرحلة ما بعد الإنتاج للفيلم. وحُدد موعد عرضه في 18 ديسمبر.

وأشار التقرير إلى أن هناك مزيدًا من التفاصيل سيُنشر لاحقًا.

مشاركة هولر الخامسة هذا العام

يمثل دور هولر في الفيلم ظهورها الرئيسي الخامس في عام 2025. وقد سبقته أربعة أفلام هذا العام، هي «Project Hail Mary» و«Rose» و«Fatherland» و«Digger».

وتُعد هذه الأفلام الأربعة من الأعمال المرشحة في سباق جوائز هذا العام.