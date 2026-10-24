تغييرات في الشريط الجانبي

أعلنت Google عن تحديث لواجهة تطبيق Gemini على نظام أندرويد يشمل الشريط الجانبي وصفحة الإعدادات، وذلك بعد تحديث Spark-to-Task. وتعيد الشركة بذلك ترتيب الأدوات الأساسية التي يتعامل معها المستخدم يومياً داخل التطبيق.

نقلت Google خيار البحث إلى الزاوية العليا اليمنى من الشاشة. وبقي خيار «محادثة جديدة» أول عنصر في القائمة، بينما صار خيار «المكتبة» يظهر مباشرةً بعده بدلاً من موقعه القديم قرب الأسفل.

تعرض القائمة خمسة عناصر فقط، ويوجد إلى جانبها خيار «المزيد» الذي يوسّع القائمة عند النقر عليه. ويهدف هذا الترتيب إلى تجنب ازدحام الشريط الجانبي مع إبقاء المحادثات الأخيرة ظاهرةً.

أما مشتركو AI Ultra فتظهر لهم القائمة كاملةً، وتضم محادثة جديدة والمكتبة والصور والمجدولة والموجز اليومي والتخصيص والطلاب والفيديوهات وGems.

صفحة إعدادات واحدة بدلاً من صفحتين

كانت التفضيلات موزعةً بين قائمة الحساب وصفحة «إعدادات Gemini»، أما الآن فصارت كلها في صفحة واحدة. وأصبحت قائمة الحساب مخصصةً لتبديل الحسابات وإرسال الملاحظات والحصول على المساعدة فقط.

تبدأ صفحة الإعدادات بخياري إدارة الحساب وحدود الاستخدام. ويلي ذلك قسم التفضيلات، ويضم خيارات مثل الإشعارات والذكاء الشخصي والصورة الرمزية وإعدادات المهام والمظهر (جديد) والمهارات والصوت والوسائط وعناصر التحكم بالأجهزة وعربة التسوق والطلبات وGemini Notebook.

البيانات والخصوصية والدعم

يضم قسم البيانات والخصوصية خيارات مثل استيراد الذاكرة ومعلومات الاتصال من الأجهزة ونشاط تطبيقات Gemini والروابط العامة الخاصة بك ومركز مساعدة الخصوصية. أما قسم الحصول على الدعم فيشمل خيارات المساعدة والإبلاغ عن مشكلة وحول والتحديثات.

الإطلاق على الأجهزة الأخرى

طُرحت الواجهة المحدّثة للشريط الجانبي والإعدادات الأسبوع الماضي على أجهزة iOS وmacOS وتطبيق الويب، وذلك مع إطلاق Gemini 4 Argon. وأصبح التحديث متاحاً على نطاق واسع لمستخدمي أندرويد بعد تحديث من جهة الخادم.