بدء شحن آيفون دوو

بدأت اليوم رسميًا عملية شحن جهاز iPhone Duo. من لم يطلب الجهاز مسبقًا قد ينتظر فترة طويلة قبل أن تتوفر له وحدة.

يبدأ سعر الجهاز من 2000 دولار للنسخة سعة 256 غيغابايت.

منافسون في السوق الأمريكية

يبقى Samsung Galaxy Z Fold8 الجهاز القابل للطي العريض الوحيد الآخر في السوق الأمريكية. ويبدأ سعره بمبلغ أقل، إذ يحصل المشتري على خصم قدره 200 دولار، ليصبح أرخص بـ300 دولار من الجهاز المنافس.

يُقال إن Motorola تعمل على جهاز مشابه، لكن ظهوره سيستغرق شهورًا. ولا يُتوقع أن تطلق Google هاتف Pixel عريضًا في وقت قريب، إذ لم تكن سريعة في إطلاق الموديلات الجديدة.

تملك Samsung أيضًا جهازًا قابلًا للطي أكبر بتصميم الكتاب، هو Galaxy Z Fold8 Ultra.

مقارنة المواصفات

الهاتف الكوري أنحف، إذ تبلغ سماكته 9.7 ملم مقابل 11.3 ملم للجهاز المنافس. ووزنه أخف أيضًا، إذ يبلغ 201 غرامًا مقابل 254 غرامًا.

شاشة الغلاف في Galaxy قياسها 5.5 بوصة، مقابل 5.4 بوصة في الجهاز المنافس. أما الشاشة الداخلية فقياسها 7.6 بوصة في الجهازين، بنسب عرض إلى ارتفاع متقاربة.

سعتا البطارية متقاربتان جدًا، إذ تبلغ 4800 ميلي أمبير ساعة في Galaxy و4883 ميلي أمبير ساعة في الجهاز المنافس. وستعتمد مدة تشغيل البطارية على كفاءة المعالج في كل جهاز.

يعمل Galaxy بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، بينما يعمل iPhone Duo بمعالج Apple A20 Pro. ولا يملك الجهازان كاميرا تele مخصصة، بل وحدتا كاميرا مزدوجتان، بدقة 50 ميغابكسل لـGalaxy و48 ميغابكسل للجهاز المنافس.

مقارنة إضافية

يقارن نص منفصل بين Z Fold8 وZ Fold8 Ultra، وهناك فيديو يقارن بين الجهازين. وقد يحصل الناشر على عمولة من بعض عمليات الشراء المؤهلة.