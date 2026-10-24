فيديو يشعل الطلب على روبوتات Microduck

انتشر على نطاق واسع في أوائل هذا الأسبوع فيديو يظهر جنسن هوانغ، رئيس شركة Nvidia، وهو يلعب مع مجموعة من روبوتات Microduck ذات المشية المتعثرة. صُوّر المقطع خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها هوانغ في مؤتمر GTC Berlin التابع للشركة.

كانت الروبوتات تضرب الأرض بأقدامها الصغيرة وتصدر أصواتاً خفيفة تشبه أصوات R2-D2 الشهيرة من سلسلة أفلام حرب النجوم. وبدت في المقطع كأنها تستمتع بوقتها أمام الحضور.

جلست الروبوتات أحياناً، وسقطت على الأرض كأنها نائمة لـ«قيلولة». وعندما أُعطيت أمراً صوتياً قامت بالشقلبة، وهو ما أثار إعجاب المشاهدين.

طلبات تتجاوز عشرين ألف وحدة

بحلول اليوم التالي تجاوزت طلبات الحجز المسبق لروبوتات Microduck عشرين ألف وحدة. أعلن ذلك كليم ديلانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Hugging Face، في تغريدة نشرها.

ويرى ديلانغ أن هذه الروبوتات قد تصبح الأكثر مبيعاً هذا العام، ولن يقتصر شراؤها على الأطفال وحدهم. وتُظهر مقاطع الترويج بالغين يلعبون بها أيضاً.

ومن المتوقع تسليم الروبوتات قبل عيد الميلاد.

شركة Pollen Robotics وعلاقتها بـ Nvidia

روبوتات Microduck أجهزة مفتوحة المصدر تنتجها شركة Pollen Robotics. واستحوذت عليها Hugging Face في عام 2025، لتصبح بذلك تابعة لشركة Nvidia.

وكانت Nvidia قد اشترت Hugging Face في سبتمبر. وتُعد Microduck ثاني روبوت تطلقه Hugging Face بعد روبوت Reachy Mini.

دُرّبت هذه الروبوتات باستخدام حزمة تقنيات Nvidia، إذ تعلمت في المحاكاة حركات أساسية مثل المشي والجلوس والوقوف، وهي موجودة فيها عند شرائها. وتقول Pollen إن المالكين يستطيعون تدريب روبوتاتهم على حركات جديدة ثم مشاركتها مع المجتمع.

الذكاء الاصطناعي بين الضرر والمتعة

جاءت هذه الفيديوهات بعد أسبوع صعب لصناعة الذكاء الاصطناعي، أُلقي خلاله اللوم عليها في هجمات إلكترونية متتالية. ويرى المقال أن مقاطع الروبوتات شكلت متنفساً من هذا الضغط.

ويشير المقال إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يلحق ضرراً جدياً بالعالم، لكنه قد يكون ممتعاً أيضاً.

وفي 21 أكتوبر 2026 نشرت Nvidia RTX Spark مقطعاً يُظهر وكلاء ذكاء اصطناعي يعملون على تحويل روبوت Microduck من المحاكاة إلى العالم الحقيقي.