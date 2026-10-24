غادرت هيلين تشيانغ منصب أول مدير للعمليات في Xbox بعد بضعة أشهر فقط من استحداثه، وذلك بحسب مذكرة داخلية صدرت اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في شركة Microsoft. وتغادر تشيانغ الشركة اعتباراً من اليوم نفسه.

إعلان الرحيل وتوزيع المهام

أعلنت الرئيسة التنفيذية لـ Xbox، آشا شارما، رحيل تشيانغ في مذكرة قصيرة صدرت اليوم. وقالت شارما إنها ممتنة لسنوات خدمة تشيانغ، وتمنت لها التوفيق.

وجرى توزيع المسؤوليات اليومية لتشيانغ مؤقتاً على قادة آخرين في Xbox. وأوضحت شارما أنها ستقدم مزيداً من التفاصيل حول كيفية قيادة منصب مدير العمليات عند الانتهاء من الخطط.

منصب استُحدث ضمن إعادة الهيكلة

استُحدث المنصب ضمن إعادة الهيكلة الكبرى لـ Xbox، وكانت تشيانغ تتبع مباشرةً للرئيسة التنفيذية. وكُلفت بتوحيد أعمال الشركة تحت نموذج تشغيلي واحد.

وكانت شارما قد وصفت المنصب عند تعيين تشيانغ بأنه الأول من نوعه في Xbox. ويتولى شاغله المسؤولية الكاملة عن الأرباح والخسائر عبر المحتوى والأجهزة والمنصة والخدمات.

مسيرة تشيانغ في Microsoft

عملت تشيانغ في Microsoft منذ 21 عاماً، وترأست فريق Minecraft قبل ترقيتها إلى منصب مدير العمليات في يوليو.

غموض حول أسباب المغادرة

يبدو أن المنصب لن يُلغى، لكن سبب مغادرة تشيانغ بعد فترة قصيرة غير واضح. وتأتي مغادرتها وسط شائعات عن استعداد Xbox لتسريحات جديدة هذا الشهر، أي في نوفمبر، وفي يناير.

وتشير المذكرة المفاجئة وتوزيع مهامها على قادة آخرين إلى أن الأمر لم يكن استقالة. ورفضت Microsoft التعليق على ظروف الرحيل، وقالت إنها لا تناقش شؤون الموظفين الفردية.

وأعربت كاري بيريز، نائبة رئيس الاتصالات في Xbox، عن امتنانها لخدمات تشيانغ وتمنياتها لها بالتوفيق.