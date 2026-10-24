طاجن البازلاء من الأطباق المصرية البيتية المحببة، ويصلح للغداء أو العشاء مع الأرز أو العيش البلدي. يمكن تحضيره باللحم المفروم أو بقطع اللحم، والفرق بينهما في الطعم والوقت وطريقة التحضير. فيما يلي الخطوات ثم شرح المكونات والملاحظات.

نقطع البصل ناعماً ونحمّر نصف الكمية في ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت أو السمن حتى يذبل ويكتسب لوناً ذهبياً خفيفاً. نضيف اللحم: إذا كان مفروماً نقلّبه على نار متوسطة حتى يتغير لونه، وإذا كان قطعاً نحمّره على كل وجه حتى يصفرّ قليلاً. نضيف معجون الطماطم ونقلّبه دقيقتين، ثم الملح والفلفل الأسود والكمون وبهارات مناسبة، ونترك الخليط يتشرب الزيت. نضيف الماء الساخن بالقدر الذي يغطي اللحم بقليل، ونتركه يغلي على نار هادئة. اللحم المفروم يحتاج نحو عشرين دقيقة، أما القطع فتحتاج نحو ساعة أو أكثر حتى تنضج تماماً. نضيف البازلاء بعد نضج اللحم، ونتركها تطهى مع الصلصة نحو ربع ساعة حتى تلين وتتشرب النكهة. نضع الخليط في الطاجن، ونضيف البطاطس المقلية أو المسلوقة إن أردنا، ونرص فوقها الطماطم المقطعة شرائح إن رغبنا، ونغلق الطاجن. نضع الطاجن على نار هادئة أو في الفرن على حرارة متوسطة لمدة عشر دقائق حتى تتجانس النكهات، ثم نقدمه ساخناً.

المكونات الأساسية

نصف كيلو لحم بقري أو مفروم، أو نصف كيلو قطع لحم بقري أو لحم ضأن.

كوب ونصف من البازلاء الخضراء، طازجة أو مجمدة.

بصلتان متوسطتان.

ثلاث ملاعق كبيرة من معجون الطماطم، أو ثلاث طماطمات مفرومة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت أو السمن.

كوب ماء ساخن تقريباً، ويزيد أو ينقص حسب الكمية.

ملح وفلفل أسود وكمون، ويمكن إضافة بهارات حسب الذوق.

بطاطس اختيارية، مقلية أو مسلوقة.

الفرق بين اللحم المفروم والقطع

اللحم المفروم أسرع في الطهي ويعطي قواماً متجانساً مع الصلصة، ويناسب الوجبات السريعة. أما القطع فتمنح الطبق طعماً أعمق وقواماً أكثر تماسكاً، لكنها تحتاج وقتاً أطول وتحتاج أن تُحمَّر جيداً قبل إضافة الماء. في الحالتين يجب أن يكون اللحم طرياً قبل إضافة البازلاء حتى لا تتفكك البازلاء.

ملاحظات مهمة