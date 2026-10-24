شكاوى من مالكين وصور متداولة

تفيد تقارير صادرة عن مالكي جهاز آيفون Duo بانكسار شاشات الجهاز عند المفصلة. وتستند هذه التقارير إلى صور تداولها مستخدمون على منصات إلكترونية.

ويقع معظم الأعطال مباشرةً على طول المفصلة. وفي أغلب الحالات يظهر خطٌّ من البكسلات الساطعة على أحد جانبي الشاشة.

روايات مالك في أستراليا

قال مالكٌ في أستراليا إن جهازه انكسر بعد أن فُتح أقل من 20 مرة. وأكد أن الجهاز لم يكن به أي تلفٍ ظاهر قبل الانكسار، وأنه كان قد امتلكه لنحو ست ساعات فقط.

وأوضح المالك أنه شعر أثناء فتح الجهاز بشيءٍ تحت الشاشة قرب المفصلة الداخلية. ثم سمع صوت طقطقة، وانكسرت الشاشة على طول المفصلة. ولم تظهر على سطح الشاشة الداخلية ولا على المفصلة الخارجية علاماتٌ أو أضرارٌ تشير إلى وجود شيءٍ علق بها.

وزار المالك متجر أبل، فاستبدلت الشركة الجهاز المعطوب فورًا.

صور من الصين وغموض حول الأسباب

ظهرت صور لشاشات مكسورة من أجهزة عرض في الصين، حيث أُطلق الجهاز قبل الولايات المتحدة بساعات. غير أن خلفية معظم هذه الصور غير معروفة، ومن المحتمل أن يكون سوء الاستخدام من قبل المستخدم عاملًا فيها.

وأجرى بعض المراجعين الذين حصلوا على الجهاز مبكرًا اختبارات طيّ، ولم تظهر لديهم مشكلات في الشاشة. لكن عينتهم صغيرة، ولا يُعرف مدى انتشار المشكلة، ولا إن كانت الشكاوى ستزداد مع الوقت.

ما يرجح أن تفعله أبل وحقوق العملاء

يُرجَّح أن أبل تجمع أجهزة iPhone Duo المعيبة لدراسة نقاط الفشل. وقد تؤدي هذه الدراسة إلى تحسينات في التصنيع تقلل المشكلات مستقبلًا.

وتشمل الضمانة أعطال المفصلة الناتجة عن الاستخدام العادي لمدة سنة واحدة. ويحق للعملاء الذين يستلمون جهاز iPhone Duo اليوم إرجاعه خلال أسبوعين.