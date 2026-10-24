عودة الطوابير بعد تراجعها

كانت الطوابير أمام متاجر آبل قد تراجعت مع انتشار الحجز المسبق عبر الإنترنت. غير أن إطلاق الجهاز الجديد أعاد المشهد القديم إلى الواجهة. وظهرت الصفوف في مدن متفرقة منذ ساعات الفجر الأولى.

ففي متجر Apple Fifth Avenue في نيويورك ظهرت طوابير قبل الرابعة والربع فجرًا بقليل. وظهرت طوابير أيضًا في متاجر في يوتا، وفي بولدر وهونولولو. وقال أحد المشاركين في الطابور في هونولولو إن نحو ثلاثين زبونًا كانوا في الصف في وقت مبكر من الصباح.

أما في بولدر بولاية كولورادو فقال أحد موظفي آبل إن الكميات المتوفرة تكفي الجميع.

زيارة تنفيذية إلى أوستن

زار الرئيس التنفيذي جون تيرنوس ورئيسة قطاع المتاجر ديدري أوبراين متجر Apple Domain NORTHSIDE في أوستن بولاية تكساس. ويُرجَّح أن سبب الزيارة إقامة سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1 في المدينة هذا الأسبوع، علمًا بأن آبل TV هي الشريك الحصري للبث في الولايات المتحدة لسباقات الفورمولا 1.

وفي المتجر ذاته امتد الطابور خارج المبنى صباح اليوم، بحسب ما نشرته محطة CBS Austin. وأفاد أحد المستخدمين بأن الطابور في متجره يحيط بالمبنى بالكامل.

وفي نيويورك استقبل رئيس التسويق Greg Joswiak ونائبة رئيس المتاجر فانيسا تريغوب الزبائن في متجر Apple Fifth Avenue.

كميات محدودة ومخزون نافد

قالت آبل إن الجهاز متاح بكميات «محدودة» لزبائن الحضور المباشر في الولايات المتحدة ودول مختارة أخرى اليوم. وكانت الشركة قد توقعت نفاد الكميات بسرعة بسبب الطلب الاستثنائي على الحجز المسبق. وقد نفد مخزون الحضور المباشر فعلًا في بعض المواقع خلال يوم الإطلاق.

بدأ الحجز المسبق للجهاز يوم الجمعة الماضي، وكان خيار الاستلام من متجر آبل متاحًا لفترة وجيزة جدًا. ثم توقف النظام منذ ذلك الحين، ولا يُعرف على وجه الدقة موعد استئناف حجوزات الاستلام.

وتطلب صفحة متجر آبل الإلكتروني في معظم الدول مراجعتها يوم السبت 24 أكتوبر بشأن استلام الطلبات من المتجر. ويُنصح من ما زال يسعى للحصول على الجهاز بمتابعة موقع آبل مبكرًا ومرارًا في اليوم التالي.