استئناف محدود في أستراليا والصين واليابان وكوريا الجنوبية

أعاد متجر آبل الإلكتروني خيار حجز استلام جهاز iPhone Duo من متجر آبل تدريجياً، ويعمل النظام مجدداً في دول منها أستراليا والصين واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن الفحص الذي أجراه كاتب التقرير أظهر توافراً محدوداً جداً.

لم تتوفر إلا فترات زمنية قليلة، بل معدومة في بعض الحالات، لجميع الإصدارات. وفي أستراليا لم يجد الكاتب سوى وحدة واحدة من الجهاز متاحة للاستلام يوم السبت عند وقت الفحص، واختفت هذه الوحدة قبل نشر التقرير.

الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وسنغافورة تنتظر السبت

في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وسنغافورة، ما زال المتجر ينصح العملاء بالعودة للتحقق يوم السبت 24 أكتوبر بشأن الاستلام. ولا يتوقع الكاتب أن يقتصر الاستئناف على الدول المذكورة.

ويرى الكاتب أن نظام الحجز سيُستأنف في دول إضافية مع دخول السبت في كل منطقة زمنية تباعاً.

طلب استثنائي وطوابير أمام المتاجر

بعد ساعات من بدء طلبات iPhone Duo المسبقة يوم الجمعة الماضي، وصفت آبل الطلب على الجهاز بأنه استثنائي للغاية، وقدّرت أن يمتد التسليم إلى أواخر يناير. وقالت الشركة إنها تعمل على تلبية الطلب بأسرع ما يمكن.

عُرض خيار الاستلام من متجر آبل لبضع دقائق فقط بعد بدء الطلبات المسبقة يوم الجمعة الماضي، ثم اختفى بسرعة. ومع هذه الندرة، تشكلت اليوم طوابير طويلة في كثير من متاجر آبل حول العالم، وتمكن بعض المحظوظين من الحصول على الجهاز دون حجز مسبق.

ويقترح الكاتب على من لم يحالفهم الحظ مراقبة صفحة طلب iPhone Duo خلال اليوم التالي تقريباً وتحديثها باستمرار.