إقران القلم بالجهاز وشروط التشغيل

تتوافق خاصية استخدام قلم Apple Pencil مع جهاز iPhone Duo، شريطة اختيار القلم المناسب. ويحتاج الجهاز إلى إقران القلم من نوع USB-C عبر كابل USB-C، أما قلم Apple Pencil Pro فيلتصق بأجهزة iPad ويقترن بها مغناطيسياً.

وسيُضاف الدعم لهذا القلم مع نظام iOS 27.2، وهو متاح حالياً في نسخة تجريبية (beta). وبعد الإقران يعمل القلم مع iPhone Duo كما يعمل مع iPad، فيمكن الكتابة والرسم.

ما يقدمه القلم وما يفتقده

وفي تجربة عملية للقلم مع الجهاز لمعرفة مدى فائدته، تبيّن أنه يمكن استخدام القلم على الشاشتين الداخلية والخارجية، كما يتوفر إعداد لتفعيل خاصية رفض لمس راحة اليد.

يمكن تثبيت القلم مغناطيسياً على مفصلة الجهاز للتخزين، لكنه لا يُشحن بهذه الطريقة. ومقارنةً بقلم Apple Pencil Pro، لا يملك نوع USB-C حساسية للضغط، ولا ميزة النقر المزدوج، ولا ميزة الضغط المطوّل.

احتمال الخدش وكلفة الإصلاح

قد يترك رأس القلم خطوطاً على شاشة الجهاز، وتزول هذه الخطوط بمسحها بقطعة قماش للتلميع. والضرر الدائم مستبعد، لكن توجد خدمة من Apple لاستبدال طبقة غطاء شاشة الجهاز.

تبلغ كلفة استبدال طبقة الغطاء 19 دولاراً لمن لديه خدمة AppleCare+، و49 دولاراً لمن لا يملكها.

فائدته مقارنةً بالـiPad

قد يكون قلم USB-C مجدياً لتدوين الملاحظات أو الرسومات السريعة على الجهاز. لكنه أقل فائدة من استخدامه على iPad بسبب صغر حجم الشاشة.