يبحث كثير من أصحاب السيارات في مصر عن الضغط الصحيح للإطارات حسب مواصفات السيارة، لأن الضغط المناسب يؤثر في الأمان واستهلاك الوقود وعمر الإطار وثبات القيادة. والمعيار الصحيح هو ما يحدده مصنع السيارة، وليس الرقم المكتوب على جانب الإطار، فذلك الرقم هو الحد الأقصى الذي يتحمله الإطار.

خطوات قياس الضغط وضبطه

قِس الضغط والإطارات باردة، أي بعد أن تقف السيارة لفترة تقارب ساعتين أو أكثر، لأن الهواء يسخن ويزيد ضغطه أثناء القيادة. اعرف الرقم الموصى به من مصنع السيارة، وهو مكتوب عادة على ملصق داخل باب السائق أو على غطاء صندوق الوقود، وقد يظهر أيضًا في دليل المالك. أزل غطاء صمام الهواء من الإطار واضغط مقياس الضغط عليه بإحكام حتى لا يتسرب الهواء. قارن القراءة بالرقم الموصى به، ثم أضف الهواء أو أخرج منه حتى تصل إلى الرقم المطلوب. كرر القياس لكل إطار، بما فيها الإطار الاحتياطي إن كان يحتاج إلى قياس، ثم أعد الغطاء إلى مكانه.

المواصفات التي تحدد الضغط

يختلف الضغط المطلوب من سيارة إلى أخرى حسب الوزن وحجم الإطار ونوعه، ولذلك لا يصح تطبيق رقم واحد على كل السيارات. وتؤثر أيضًا طريقة الحمولة، فالسيارة الممتلئة بالركاب أو الأمتعة تحتاج عادة إلى ضغط أعلى قليلًا من المعتاد، وذلك حسب ما يوضحه دليل المالك.

الضغط الأمامي والخلفي: قد يختلف الرقم بين محور وآخر في بعض السيارات، فاقرأ الجدول كاملًا ولا تكتفِ برقم واحد.

قد يختلف الرقم بين محور وآخر في بعض السيارات، فاقرأ الجدول كاملًا ولا تكتفِ برقم واحد. الحمولة الكاملة: إذا كان الدليل يذكر ضغطًا منفصلًا للحمولة الكاملة، فاتبعه عند السفر بعدد كبير من الركاب.

إذا كان الدليل يذكر ضغطًا منفصلًا للحمولة الكاملة، فاتبعه عند السفر بعدد كبير من الركاب. الإطار الاحتياطي: غالبًا ما يحتاج إلى ضغط أعلى من الإطارات العادية، والرقم يذكر في الدليل نفسه.

غالبًا ما يحتاج إلى ضغط أعلى من الإطارات العادية، والرقم يذكر في الدليل نفسه. مقاس الإطار: إذا غُيّر مقاس الإطار، فقد يتغير الضغط المناسب، لذلك راجع الجهة المختصة بالتركيب.

جدول توضيحي للفكرة

المعيار أين يُعرف الضغط الموصى به للسيارة ملصق باب السائق أو دليل المالك الحد الأقصى المكتوب على الإطار جانب الإطار نفسه، وليس هدفًا للضبط القراءة الصحيحة قياس الإطار وهو بارد

ملاحظات مهمة للقيادة اليومية

يفقد الإطار جزءًا من ضغطه مع مرور الوقت وتغير درجات الحرارة، ولذلك يُنصح بفحصه كل أسبوعين تقريبًا، وقبل الرحلات الطويلة. وانخفاض الضغط يزيد الحرارة ويرفع احتمال التآكل غير المتساوي، كما يزيد استهلاك الوقود. أما الضغط الزائد فيقلل مساحة التماس مع الطريق ويضعف قدرة الفرامل.

إذا لاحظت أن أحد الإطارات يفقد الهواء بسرعة، فافحص وجود مسمار أو تسرب عند الصمام، ولا تعتمد على الضبط المتكرر وحده. وإذا احتجت إلى معلومة محددة عن نوع إطارك أو حالته، فراجعها في دليل المالك أو لدى الفني المختص، فهما المرجع الموثوق في كل ما يخص سيارتك.