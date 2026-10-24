عنوان: ناسا تعزز بيانات الطقس والطاقة لولاية فرجينيا عبر شراكة جديدة

توقيع الاتفاقية في هامبتون

وقّع مركز لانغلي لأبحاث ناسا في هامبتون بولاية فرجينيا اتفاقية شراكة مع إدارة الطاقة في الولاية. أُعلن عن الاتفاقية خلال حفل أُقيم يوم الجمعة، 23 أكتوبر 2026.

الاتفاقية من نوع اتفاقية القانون الفضائي (Space Act Agreement)، وتهدف إلى دعم أمن الطاقة طويل الأجل في فرجينيا.

بيانات شمسية وجوية لنمذجة أنظمة الطاقة

ستزوّد ناسا الولاية ببيانات شمسية وجوية وبيانات مخاطر الطقس المستقبلية، لتستخدمها في نمذجة أنظمة الطاقة وتخطيطها. كما ستستفيد الولاية من خبرة ناسا في علوم الغلاف الجوي، في دراسات المرونة وتحليل الموارد وتخطيط الطاقة طويل الأجل.

ستساعد الاتفاقية مسؤولي الولاية على التخطيط لظروف الطقس القاسية الحالية والمحتملة. كما ستساعدهم على تقييم آثارها على الطلب على الكهرباء وتوليدها وإجهاد النظام. ويمكن إدماج المعلومات الناتجة مباشرة في السياسات والتخطيط والقرارات التشغيلية المتعلقة بالطاقة.

منصة POWER وربطها بنظام الولاية

ستُدمج منتجات بيانات برنامج ناسا للتنبؤ بموارد الطاقة العالمية (POWER) في نظام النمذجة والتحليل التابع لإدارة طاقة فرجينيا. وتدعم هذه البيانات تصميم أنظمة توليد الطاقة والتنبؤ بإنتاج الطاقة، وهي مستمدة من برنامج ناسا «علوم الأرض إلى العمل».

شارك في إنتاج هذه المنتجات مركز ناسا في لانغلي، ومركز غودارد في ولاية ميريلاند، ومركز إيمز في كاليفورنيا. وستتمكن إدارة طاقة فرجينيا عبر خط بيانات رقمي من الاتصال بمنصة POWER الإلكترونية في لانغلي، وتنزيل مجموعات بيانات محددة وإدخالها مباشرة في أدوات النمذجة لديها.

وسيعمل فريق POWER في ناسا مع باحثي إدارة طاقة فرجينيا على تسهيل تبادل البيانات وتعديل صيغها وتقييم الحاجة إلى بيانات إضافية.

تصريحات المسؤولين

قال نائب مدير مركز لانغلي، آلن كيلغور، إن المركز يسعده إتاحة بيانات علمية فريدة لمن يريدون تحسين حياة الناس. وأضاف أن التعاون مع إدارة طاقة فرجينيا سيفيد مواطني الولاية ويعزز أمن الطاقة فيها.

من جهته، قال مدير إدارة طاقة فرجينيا، فينس مايدن، إن التخطيط السليم للطاقة يعتمد على نماذج تعكس الظروف الواقعية. وأوضح أن التعاون سيساعد على فهم تأثير الطقس في عرض الكهرباء والطلب عليها، وتحديد نقاط الضعف، والموازنة بين خيارات الموارد بثقة أكبر.