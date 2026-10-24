اختبار ناري لمدة ثماني دقائق ونصف

تجري فرق مركز ستينيس الفضائي، القريب من باي سانت لويس في ولاية ميسيسيبي، اختبارًا لمحرك RS-25 رقم 10001. وقع الاختبار في 21 أكتوبر 2026.

استمر الاختبار الناري الساخن نحو ثماني دقائق ونصف، أي 500 ثانية. وجرى عند مستوى قدرة بلغ 111 بالمئة.

مدة مطابقة لمهام الإطلاق

هذه المدة هي نفسها التي تعمل فيها محركات RS-25 أثناء إطلاق صاروخ SLS التابع لناسا. ولذلك يتيح الاختبار مقارنة الأداء في ظروف تشبه ما يحدث فعليًا عند الإقلاع.

تنتج أربعة محركات RS-25 في كل مهمة من مهام أرتميس دفعًا مجتمعًا يصل إلى مليوني رطل، للمساعدة في إطلاق صاروخ SLS.

المحرك لن يطير

تخضع جميع محركات RS-25 لاختبارات تثبت جاهزيتها للطيران في مركز ستينيس قبل استخدامها. أما هذا المحرك فهو تطويري، ولن يُستخدم في أي رحلة طيران.

يوفر الاختبار لناسا ولشركة L3Harris Technologies، المقاول الرئيسي للمحرك، القدرة على جمع بيانات مهمة لتحسين أداء المحرك وموثوقيته.