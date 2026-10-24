يبحث كثير من أولياء الأمور وطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية عن قائمة واضحة بالأوراق التي يحتاجونها عند التقديم في مدارس ستيم، وهي المدارس التي تركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. والحقيقة أن الأوراق المطلوبة تتشابه في جوهرها من مدرسة إلى أخرى، لكن التفاصيل الدقيقة، كالمواعيد والصيغ الرقمية وأماكن الرفع، تتغير بين عام وآخر، لذلك يُنصح دائماً بالرجوع إلى المنصة الرسمية أو إلى الجهة المختصة قبل البدء.

صورة شهادة الميلاد

تُعد شهادة الميلاد من أهم الأوراق الأساسية، إذ تثبت تاريخ ميلاد الطالب واسمه الرباعي كما هو مسجل رسمياً. ينبغي أن تكون الصورة واضحة وكاملة الأطراف، وأن تطابق البيانات المدخلة في استمارة التقديم حرفاً بحرف، فأي اختلاف في كتابة الاسم قد يؤدي إلى تأخير الطلب. احرص على الاحتفاظ بنسخة أصلية للمراجعة إذا طُلبت منك.

شهادة إتمام المرحلة السابقة

يحتاج الطالب إلى إثبات نجاحه في المرحلة الدراسية السابقة، وهي عادةً الشهادة الإعدادية عند التقديم للمرحلة الثانوية، أو ما يعادلها عند التقديم من مدرسة أخرى. قد تُطلب الشهادة الأصلية أو صورة معتمدة منها، ويُفضل أن تكون مصحوبة بكشف الدرجات الذي يوضح المجاميع والنسب، لأن كثيراً من مدارس ستيم تعتمد على الدرجات في ترتيب المتقدمين.

كشف الدرجات أو السجل الدراسي

يوضح كشف الدرجات أداء الطالب في المواد العلمية والرياضية بشكل خاص، وهو ما تهتم به هذه المدارس أكثر من غيرها. تأكد من أن الكشف صادر عن الجهة المختصة وأنه مختوم وموقع، وأن الدرجات واضحة وغير مشطوبة. إذا كانت هناك مواد ناقصة في السجل فاستفسر عن طريقة التعامل معها قبل تقديم الطلب.

البطاقة الشخصية أو بطاقة الرقم القومي

بالنسبة للطالب الذي بلغ السن القانونية لاستخراج البطاقة، يُطلب إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي. أما الطلاب الأصغر سناً فيكتفون عادةً ببيانات ولي الأمر. في كلتا الحالتين يجب أن تكون الصورة واضحة ومقروءة، وأن يتطابق الرقم القومي المكتوب في الطلب مع الرقم الموجود في الوثيقة.

بطاقة ولي الأمر وإثبات الصلة

يحتاج ولي الأمر إلى تقديم بطاقته الشخصية أو الرقم القومي الخاص به، مع ما يثبت صلته بالطالب إن لزم الأمر. ويُراعى أن تكون البيانات الخاصة بالتواصل، مثل رقم الهاتف والعنوان، محدثة وصحيحة، فهي الوسيلة التي تتواصل بها المدرسة معك في مراحل المتابعة والقبول.

الصور الشخصية

يُطلب عادةً عدد من الصور الشخصية الحديثة للطالب، بخلفية بيضاء وبوضعية واضحة للوجه، وبالمقاس الذي تحدده الجهة المعنية. تجنب الصور القديمة أو المعدّلة بالفلاتر، لأن الصورة التي لا تطابق شكل الطالب الحالي قد تُثير تساؤلاً عند الاستلام.

شهادة أو تقرير طبي

قد تطلب بعض المدارس تقريراً طبياً يثبت سلامة الطالب ولياقته للدراسة والأنشطة العملية، خاصة في المعامل. هذا التقرير يُصدر من جهة طبية معتمدة، ويُفضل أن يكون حديثاً بحسب ما تحدده المدرسة. تحقق من اشتراط ذلك مبكراً حتى تتمكن من استخراجه في وقته.

الاستمارة الإلكترونية أو الورقية

معظم عمليات التقديم تتم عبر استمارة تُملأ إلكترونياً على المنصة الرسمية، وقد تُطلب نسخة ورقية موقعة في بعض الحالات. املأ البيانات بدقة، وراجعها قبل الإرسال، واحتفظ بإيصال أو رقم متابعة إن وُجد، لأنه دليل على إتمام الطلب.

نصائح عامة قبل التقديم

اجمع الأوراق في ملف واحد مرتب، وضع لكل ورقة نسخة إضافية احتياطية، واحرص على أن تكون الصور الممسوحة ضوئياً بجودة مناسبة. ولأن شروط القبول ومواعيده ومتطلباته تتغير من عام لآخر، فإن المرجع الأول والأوثق هو الإعلان الرسمي المنشور على المنصة المعتمدة أو لدى الجهة المختصة بالتعليم، فاعتمد عليه قبل أي معلومة أخرى.