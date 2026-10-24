موعد الإطلاق والحجوزات

من المقرر أن يُطرح الهاتفان رسميًا في الصين يوم 29 أكتوبر. وقد فُتحت الحجوزات المسبقة للهاتفين بالفعل.

وتأتي الخطوة قبل أيام من الحدث المرتقب، إذ كشفت الشركة في هذه المرحلة عن كامل خيارات الألوان للجهازين.

ألوان الهاتفين

يأتي Ace 7 بثلاثة ألوان هي Tempered وMidnight Black وGlossy White، ويُطلق على الأخير أيضًا اسم Radiant White.

أما Ace 7 Pro فيأتي هو الآخر بثلاثة ألوان: Windbreaker وMidnight Black وLightning White. وقد يرد اللون الأخير في بعض المواد باسم Radiant White.

التصميم والتبريد

يتجه تصميم الهاتفين نحو مظهر أكثر فخامة يشبه الهواتف الرائدة. ويجمعان بين إطار معدني صلب وتشطيب زجاجي جديد من نوع AG silk على الظهر، لملمس أنعم وقبضة أفضل.

ويضم الجهازان فتحة تهوية مخفية باسم «Storm Island» بتخطيط انسيابي لتحسين تدفق الهواء. وقد صُمم موضع فتحات الدخول والخروج بحيث لا يعيق الإمساك بالهاتف أفقيًا أثناء اللعب.

تصف OnePlus نظام التبريد الهوائي ثنائي المسار في Ace 7 Pro بأنه الأول من نوعه في الصناعة. ويوجّه النظام الهواء عبر مسارين منفصلين، أحدهما نحو الشريحة للحفاظ على معدلات إطارات مستقرة، والآخر نحو اللوحة الخلفية لإبقائها أبرد أثناء الجلسات الطويلة.

وتشير الاختبارات الرسمية وتقارير بعض المسرّبين إلى أن المروحة قد تخفض درجات الحرارة بنحو 10 درجات مئوية مع الحفاظ على الأداء في الألعاب المتطلبة.

المعالج والإضاءة

يعتمد Ace 7 Pro على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من شركة Qualcomm. أما الإضاءة، فيتضمن الهاتفان ضوءً تنفسيًا قابلًا للتخصيص باسم «Interstellar Light Effect»، يمكن أن يعزز أجواء الألعاب، وأن يعمل كتنبيه بصري للمكالمات والإشعارات.

ولم تُكشف المواصفات الكاملة للهاتفين حتى موعد حدث 29 أكتوبر.