قالت تسريبات جديدة إن آبل قد تطور آيباد قابلًا للطي مستوحى من جهاز MateBook Fold الذي أطلقته هواوي. ونقل المسرِّب الصيني «Kang» أن الشركة الأمريكية تختبر لوحًا قابلًا للطي كبير الحجم، وذلك في تقرير نُشر يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026.

تفاصيل التصميم المتوقع

يشير التصميم المتوقع إلى الاستفادة من بعض ملامح جهاز MateBook Fold. ويتوافق هذا التسريب مع توقعات سابقة للمحلل Ming-Chi Kuo، الذي رأى أن آبل تستهدف آيباد قابلًا للطي نحو عام 2028.

يُتوقع أن توفر الشاشة عند فتح الجهاز مساحة عرض تتراوح بين 18 و20 بوصة. ومع ذلك يبقى الجهاز محمولًا نسبيًا عند طيه.

الزجاج والمورّدان

أفاد Kuo سابقًا بأن الجهاز سيستخدم غطاءً من الزجاج فائق الرقة (UTG). ويُتوقع أن تزوّد شركة Corning مواد زجاج Gorilla Glass حصريًا.

ويُتوقع أيضًا أن تتولى شركة General Interface Solutions (GIS) أعمال المعالجة الخلفية، مثل القص ومعالجة الحواف وفحص الجودة والتغليف. ويرتبط المورّدان كذلك بجهود آبل الأوسع في الأجهزة القابلة للطي، ومنها آيفون القابل للطي القادم.

جهاز هواوي كنقطة مقارنة

أُطلق جهاز MateBook Fold من هواوي في أغسطس 2026، ويعمل بشريحة Kirin X90 Plus. يبدأ سعره من 24,999 يوانًا، ويملك شاشة OLED قابلة للطي ثنائية الطبقات بقياس 18 بوصة.

تبلغ سماكة الجهاز 7.3 مم من جانب واحد عند فتحه بالكامل، ويتوفر بالألوان Sky White وPhantom Black وStreamer Gold. ويحتوي على حامل مدمج ويدعم القلم الإلكتروني، وعند طيه يأخذ شكلًا أشبه بالحاسوب المحمول المدمج.

توقعات الإطلاق والشحنات

ذكر تقرير سابق لـ Mark Gurman من Bloomberg فكرة مشابهة لجهاز قابل للطي كبير يعمل كجهازين iPad Pro جنبًا إلى جنب. وأشار التقرير إلى التركيز على جعل الطية غير مرئية قدر الإمكان.

إذا وصل الجهاز في عام 2028، يُتوقع أن تتراوح شحناته في السنة الأولى بين 0.5 و1 مليون وحدة. ويعكس هذا الرقم التحديات التقنية والسعر المرتفع المحتمل لجهاز بهذا الحجم.

لم يتضح بعد ما إذا كانت آبل ستقتبس أفكارًا تصميمية من منتج هواوي أم ستسلك طريقًا مختلفًا. ومن المتوقع معرفة ذلك أقرب إلى موعد الإطلاق الفعلي.