تفاصيل الإطلاق والسعر

بدأت شركة شاومي قبول الطلبات المسبقة لجهاز تنقية المياه Mijia Water Purifier 3 1200G، على أن تبدأ المبيعات الرسمية في 30 أكتوبر. ويُطرح الجهاز بسعر انطلاق قدره 1,499 يوانًا، أي ما يعادل نحو 225 دولارًا.

يستهدف الجهاز الأسر التي تبحث عن مياه منقّاة موثوقة وبكميات كبيرة. ولا تحتوي وسائط الفلترة فيه على أي إضافات كيميائية، إذ يعتمد على الفلترة الفيزيائية البحتة دون مواد مثبطة للترسبات.

قدرة الإنتاج ومراحل الفلترة

تصل القدرة الإجمالية للجهاز على إنتاج المياه المنقّاة إلى 50 طنًا. ويعمل النظام عبر 13 مرحلة فلترة بدقة تبلغ 0.0001 ميكرون.

تزعم الشركة أن الجهاز يزيل 145 نوعًا من الملوثات الشائعة في مياه الصنبور، ومنها الشوائب والكلور المتبقي والمعادن الثقيلة والبكتيريا والفيروسات. ويضم الجهاز كذلك فلترًا لاحقًا بمادة مضادة للبكتيريا طويلة الأمد مدمجة في أنبوب الخروج، وتقول الشركة إنه يحقق نسبة مضادة للبكتيريا تتجاوز 99% ضد الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية الذهبية.

الأداء والتصميم والتطبيق

يدعم الجهاز معدل تدفق عالٍ مصنّف عند نحو 1400G لمياه الشرب المباشرة، بتدفق أولي يصل إلى 3.74 لتر في الدقيقة. وتُملأ كأس سعتها 150 مليلترًا في نحو 2.4 ثانية.

يحمل الجهاز شهادة تنقية بدرجة مناسبة للأمهات والرضع، وينتج مياهًا خالية من مادة BPA. كما يتضمن وظيفة تنظيف ذاتي تُفرغ المياه الراكدة في الأنابيب، فتبقى الكأس الأولى بعد فترة عدم الاستخدام منعشة الطعم.

يضم الجهاز شاشة عالية الوضوح تعرض وضع المياه ومستويات الحجم وقيم TDS، ويحمل تصنيف IPX8 للحماية من الماء ليتحمل الرطوبة والرذاذ المعتادين في المطبخ. ويرتبط بتطبيق Mi Home لمتابعة جودة المياه وبيانات الاستخدام ومراقبة عمر الفلتر المتبقي وضبط التدفق، إضافة إلى طلب فلاتر بديلة بنقرة واحدة.