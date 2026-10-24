أعلنت سامسونغ رسمياً أسماء هواتف غالاكسي وأجهزة الألواح اللوحية التي ستحصل على تحديث One UI 9 المبني على أندرويد 17. وجاء الإعلان من فرع الشركة في اليابان.

قائمة واسعة تشمل الرايات القديمة والفئة المتوسطة

تضم القائمة الهواتف الذكية من سلسلة S26 بطرازاتها S26 وS26+ وS26 Ultra، إلى جانب S25 وS25 Ultra، وS24 وS24 Ultra وS24 FE. كما تشمل S23 وS23 Ultra.

وتضم القائمة أيضاً هواتف الطي Z Fold 7 وZ Flip 7، وZ Fold 6 وZ Flip 6، وZ Fold 5 وZ Flip 5. أما فئة A المتوسطة فتضم الطرازات A57 وA55 وA54 وA36 وA25.

الأجهزة اللوحية وما يغيب عن القائمة

في فئة الألواح اللوحية، أدرجت سامسونغ Tab S11 وTab S11 Ultra، وسلسلة Tab S10 بمتغيراتها FE وFE+ وLite. كما شملت سلسلة Tab S9 بمتغيريها FE وFE+، وTab S6 Lite (2024)، وسلسلة Tab A11 ومنها Tab A11 5G. ودخل Galaxy Tab Active 5 Pro القائمة أيضاً.

لكن القائمة غير مكتملة، إذ يغيب بعض متغيرات S25 وS24، ومعها كثير من هواتف Galaxy A والطرازات الإقليمية. وتتوقع الشركة أن تظهر أسماء إضافية مع استمرار طرح التحديث.

مواعيد الطرح في اليابان وخارجها

تقول سامسونغ اليابان إن التحديث سيصل إلى الأجهزة في اليابان خلال أكتوبر ونوفمبر 2026. وظهر One UI 9 للمرة الأولى مع سلسلة Galaxy S26 في سبتمبر، ومنذ ذلك الحين وصل إلى عدد من طرازات الرايات القديمة.

أما الجدول الزمني فيسري على اليابان، بينما يتوقع أن تبقى قائمة الأجهزة صالحة لمعظم المناطق. وستحصل الأجهزة الاقتصادية والوحدات المباعة خارج اليابان على التحديث بين ديسمبر 2026 ويناير 2027.