ميزة الذكاء الاصطناعي الشخصية في غوغل قد تربط بياناتك بالإعلانات المستهدفة

أعلنت غوغل تحديثاً في سياسة الخصوصية الخاصة بها، يعني أن المستخدمين الذين يفعّلون ميزات الذكاء الاصطناعي الشخصية قد يرون إعلانات مستهدفة مبنية على بياناتهم الشخصية. ورصد موقع Android Authority التحديث، الذي أضاف استثناءً إلى وعد سابق بعدم استخدام بيانات Drive وGmail وGoogle Photos في الإعلانات الشخصية.

استثناء جديد في وعد قديم

كانت النسخة السابقة من السياسة تنص ببساطة على عدم استخدام هذه البيانات في الإعلانات. أما النسخة الجديدة فتضيف عبارة تقول إن ذلك قد يحدث إذا اختار المستخدم إتاحة بيانات هذه الخدمات لخدمات أخرى من غوغل تدعم الإعلانات الشخصية.

وتسري هذه العبارة منذ 16 أكتوبر. ويشمل الأمر من ربطوا Drive أو Gmail أو Google Photos بوضع الذكاء الاصطناعي وأدوات البحث الأخرى عبر ميزة Personal Intelligence. والغاية من الربط أن تقدم الأدوات ردوداً وتوصيات أفضل، لأنها تعرف المستخدم بصورة أوسع.

ما الذي يصل إلى المعلنين

توضح غوغل أن المعلنين لا يحصلون على معلومات Drive وGmail وPhotos، ولا على بيانات تعريفية مثل الاسم أو عنوان البريد الإلكتروني. لكن المستخدمين الذين ربطوا هذه الخدمات قد يرون إعلانات تستند إلى هذا المحتوى نفسه.

وتقول السياسة إن غوغل لا تعرض إعلانات مبنية على فئات حساسة، مثل العرق أو الميول الجنسية أو الدين أو الصحة. كما تنص على أن البحث قد يعالج بعض البيانات التي يتيحها المستخدم لتخصيص المحتوى، بما فيه الإعلانات.

مثال عملي وخيارات المستخدم

تقدم السياسة مثالاً على ذلك: البحث عن «دراجات الجبال» قد يظهر إعلانات لمعدات رياضية على YouTube. وتنص أيضاً على أن غوغل قد تعرض إعلانات شخصية بناءً على الاهتمامات والنشاط أو المحتوى المخصص من خدماتها، وذلك حسب الإعدادات.

لمنع استخدام البيانات الشخصية في الإعلانات المستهدفة، يستطيع المستخدم اختيار التطبيقات التي يريد فصلها عن ميزات Personal Intelligence في البحث. ويمكنه كذلك تعطيل التوصيات الشخصية كلياً من صفحة إعدادات التخصيص في خدمات البحث.