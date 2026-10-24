تقييم بدرجة 7 من 10 وتشكيك في الاختيار

منحت المنصة الناشرة جهاز iPhone Duo الدرجة 7 من 10 في تقييمها. غير أن المقدّمين تساءلا عما إذا كان الجهاز يستحق هذه الدرجة فعلاً.

ووصفا الدرجة بأنها لم تكن الدرجة المخططة في البداية، وأشارا إلى أنها قد لا تبقى الدرجة الصحيحة إلى الأبد. فالحكم على الجهاز، بحسب طرحهما، ليس نهائياً.

انتقاد الشاشة الخارجية ومقارنة بـiPad

طرح المقدّمان فكرة أن الشاشة الخارجية للجهاز ربما تكون أسوأ شاشة في تاريخ آيفون. وقد نُسب هذا الرأي إلى جون غرابر.

ثم تساءلا عما إذا كان الجهاز سيكون منتجاً أفضل لو بدأ كجهاز iPad لا كجهاز iPhone. وذهبا أبعد من ذلك، فتساءلا إن كان الناس سيتعاملون معه بشكل مختلف لو سُمّي iPad Duo.

تحسّن مع الوقت دون حسم في المستقبل

أشار المقدّمان إلى أن تحسّن الجهاز مع مرور الوقت أمر واضح. لكنهما لم يحسما بعد ما إذا كان سيصبح هاتف الجميع.

ثغرة PHP وأسئلة الذكاء الاصطناعي

انتقل البرنامج بعد ذلك إلى ثغرة أمنية كبيرة في PHP هزّت الويب خلال هذا الأسبوع. وناقش المقدّمان ما قد تعنيه هذه الثغرة لمستقبل الويب والذكاء الاصطناعي.

وشهد الأسبوع أيضاً زيادة في التسوق عبر الذكاء الاصطناعي، ما دفع متاجر التجزئة إلى تحديد طريقة تفاعلها مع العملاء، ويقصد بهم وكلاء Muse. وتناولت الحلقة موضوعات أخرى، منها إعادة تشغيل مرتقبة داخل Netflix وأخبار مربكة عن Gemini، وسيارة Tesla Roadster الطائرة.

وذُكر ضمن حلقات الأسبوع السابقة الحديث عن صنّاع المحتوى الذين يعتمدون البرمجة بالإحساس (vibe-coding)، وكذلك الفوضى التي شهدها عالم الرياضيات في الذكاء الاصطناعي. ودعا القائمون على البرنامج الجمهور إلى الاتصال بخط الهاتف الخاص بالبرنامج، أو مراسلتهم بالبريد الإلكتروني، لمشاركة آرائهم. وقد نُشرت الحلقة يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026.