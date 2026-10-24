ليدز يرفع وتيرة متابعته لمهاجم كلوب بروج

كثّف نادي ليدز يونايتد سعيه للتعاقد مع المهاجم الألماني نيكولو ترزولدي، لاعب كلوب بروج البلجيكي، وفق ما ذكره تقرير نشرته صحيفة فوتبول إنسايدر. ويبلغ اللاعب 22 عامًا، وهو دولي ألماني تحت 21 عامًا. وتقدّر التقارير قيمته بأكثر من 50 مليون جنيه إسترليني.

وحدّد ليدز اللاعب هدفًا هجوميًا ذا أولوية لموسم 2027. ويرغب الفريق في إضافة مهاجم آخر إلى التشكيلة، إذ يريد تقليل اعتماده على دومينيك كالفرت-لوين. ويرى المدرب دانيال فاركي أن هذه الإضافة ضرورية.

مستوى ترزولدي يلفت أنظار الكشافين

سجّل ترزولدي هاتريك في مرمى إنتر ميلان ضمن دوري أبطال أوروبا هذا الشهر، وهو ما عزّز سمعته. وقدّم موسمًا مميزًا في بلجيكا، وأعجب كشافو ليدز بمستواه الأخير.

ووصفه الوكيل بيت أورورك بأنه لاعب من الطراز الرفيع، مشيرًا إلى أنه أدى أداءً جيدًا مع كلوب بروج. وقال أورورك إن أندية كثيرة ستراقب ترزولدي، وإن ليدز سيكون من بينها.

كلوب بروج يتمسك بلاعبه ومنافسة متوقعة

أكد أورورك أن كلوب بروج لا يتلقى أي عروض للاعب، ولا سيما في فترة الانتقالات في يناير، إذ يرغب النادي في الاحتفاظ به. ويبدو النادي البلجيكي متردّدًا في التفريط بأحد لاعبيه الهجوميين الأساسيين في منتصف الموسم، ويفضّل الانتظار حتى الصيف.

وليدز ليس النادي الوحيد الذي يتابع وضع اللاعب، إذ يراقبه عدة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد يواجه ليدز منافسة شديدة إذا قرر تقديم عرض رسمي. وعليه أن يحسم ما إذا كان سيتحرك في يناير أم سينتظر نهاية الموسم، بينما سيواصل فريق التعاقدات في النادي متابعة تطور اللاعب قبل تحديد الخطوة المناسبة.