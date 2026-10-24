يونايتد يسعى لتقوية الوسط قبل النصف الثاني من الموسم

يستعد مانشستر يونايتد، بحسب التقارير، لتقديم عرض في يناير لضم لاعب وسط برايتون الدولي الباراغوياني دييغو غوميز. ويرغب النادي الإنجليزي في تعزيز خياراته في خط الوسط قبل انطلاق النصف الثاني من الموسم.

ويُعد يونايتد من أكثر الأندية تصميمًا على التعاقد مع اللاعب. ويُرجَّح أن يقدم العرض الرسمي عند فتح نافذة الانتقالات في يناير.

منافسة من أرسنال وأتلتيكو مدريد

لا يقتصر الاهتمام بالمهاجم على يونايتد وحده، إذ يتابع أرسنال وأتلتيكو مدريد تطور مستواه كذلك. ويعتقد أتلتيكو أن أسلوبه الهجومي وانضباطه التكتيكي يتناسبان مع طريقة لعبه.

يبلغ غوميز 23 عامًا، وكان قد انتقل إلى برايتون من إنتر ميامي. وأظهر تأثيرًا لافتًا مع الفريق الإنجليزي، وعُرف بالطاقة والقوة البدنية ومساهمته في الهجوم.

مزايا اللاعب وأدواره في الملعب

سجّل غوميز هدفًا رائعًا من مسافة بعيدة في مرمى كريستال بالاس. ويستطيع اللعب في أدوار متعددة في خط الوسط.

ويرى التقرير أن اللاعب قد يفيد يونايتد بقدرته على استعادة الكرة وحملها إلى الأمام، إضافة إلى مساهمته في التحولات الهجومية.

مطالب برايتون والعقبات المالية

جدّد برايتون عقد غوميز حتى يونيو 2031. ويطالب النادي بين 50 و60 مليون يورو مقابل التفكير في بيع اللاعب.

ولا يملك برايتون سببًا يدفعه إلى خسارة لاعب مهم في منتصف الموسم. أمام يونايتد الآن خياران، إما تلبية المطالب المالية وإما البحث عن أهداف بديلة. وقد تكون المفاوضات معقدة، ويحتاج النادي إلى التحرك بحسم لضم اللاعب.