إيفرتون يتابع مدافع ليتشي الشاب

يتابع إيفرتون المدافع البرتغالي تياغو غابرييل، لاعب ليتشي البالغ من العمر 21 عاماً، في إطار سعيه إلى تدعيم خط دفاعه قبل فترات الانتقالات المقبلة. ويُنظر إلى اللاعب كخيار محتمل للنادي الإنجليزي في الموسم المقبل.

وأفادت التقارير بأن عدداً من الأندية الأوروبية الكبرى أبدت اهتمامها بالمدافع المتمركز في قلب الدفاع، بعد مستويات قوية قدّمها في الدوري الإيطالي. ومن بين هذه الأندية ميلان وإنتر، إذ ذُكر أنهما يراقبان اللاعب عن كثب.

مسيرة صاعدة مع ليتشي

انتقل غابرييل إلى ليتشي من إستريلا أمادورا، وسرعان ما أصبح أحد أهم لاعبي الفريق. ويتميز بقوته البدنية وهدوئه داخل الملعب، ما جعله يُوصف بأنه موهبة دفاعية واعدة.

يبلغ طول غابرييل 1.94 متر، وهو ما يمنحه حضوراً قوياً في الكرات الهوائية. كما يُشاد بقراءته الجيدة للعب وثقته بالكرة عند الاستحواذ، وهي صفات تجعله مرشحاً للبقاء على المستوى الرفيع لفترة طويلة.

منافسة محتملة على التعاقد

لم يقتصر الاهتمام على ميلان وإنتر، إذ ذُكر أن بايرن ميونيخ مرتبط هو الآخر بالتعاقد معه. كما أبدى كريستال بالاس رغبته في ضمه، ما يعني أن سوق الانتقالات قد يشهد منافسة شرسة إذا أعلنت الأندية اهتمامها رسمياً.

ويتمتع ليتشي بموقف تفاوضي قوي، إذ إن غابرييل متعاقد مع النادي ويُعد عنصراً أساسياً في خططه الدفاعية. ويُعرف ليتشي بقدرته على اكتشاف المواهب الشابة، وبيعها بأرباح كبيرة عندما يصله عرض مناسب.

وكان غابرييل مرتبطاً في وقت سابق بوست هام. ويواجه إيفرتون تساؤلات حول قدرته على منافسة أندية تقدم كرة القدم الأوروبية وفرصة التنافس على الألقاب الكبرى، وهو ما سيحدد جدية تحركه في هذا الملف.

موعد الرحيل المحتمل

لا يُستبعد رحيل اللاعب في يناير، غير أن ليتشي قد يفضل الاحتفاظ به حتى الصيف. وسيكون أداؤه في الدوري الإيطالي في الأشهر المقبلة عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كان سينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أو إلى نادٍ أوروبي كبير آخر.