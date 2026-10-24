تقرير صحفي يضع آرسنال في مقدمة الأندية الساعية لضم لاعب الوسط الفرنسي أندي ديوف، الدولي الفرنسي الذي يلعب لإنتر، وذلك ضمن جهود ميكيل أرتيتا لتدعيم خط وسط الفريق قبل فترات الانتقالات المقبلة. ويأتي الخبر في تقرير نشره موقع «فوسبال نيوز» يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026.

ملامح اللاعب وأسباب الاهتمام به

يبلغ ديوف 23 عامًا، وقد لفت الأنظار بعروض قوية في إيطاليا. ويتمتع بتعدد في الأدوار داخل خط الوسط، إلى جانب قدرات بدنية تجعله خيارًا جذابًا لعدد من أندية أوروبا الكبرى.

يتميز اللاعب بقدرته على حمل الكرة إلى الأمام، كما يساهم دفاعيًا ويصنع الفرص في المناطق المتقدمة. وترى إدارة التعاقدات في آرسنال أنه قد يشكل إضافة محتملة على المدى الطويل لوسط الفريق.

منافسة من برشلونة وتشيلسي وباريس سان جيرمان

لا يقتصر الاهتمام باللاعب على لندن، إذ يتابعه برشلونة وتشيلسي وباريس سان جيرمان أيضًا. ويزيد هذا التنافس من حدة المنافسة على التعاقد معه.

ويراقب آرسنال اللاعب منذ فترة. غير أن القيمة التي يضعها إنتر عليه قد تعقّد مساعي النادي اللندني.

عقد اللاعب وتقدير سعره

انتقل ديوف إلى إنتر من لانس في أغسطس 2025 مقابل مبلغ يُقدَّر بنحو 26 مليون يورو بما في ذلك المكافآت. ويرتبط بعقد مع النادي الإيطالي حتى يونيو 2030.

بحسب التقرير، قد يطلب إنتر ما بين 50 و60 مليون يورو قبل النظر في بيع اللاعب. ويرى النادي أن ديوف عنصر أساسي في مخططاته المستقبلية، ولا يملك حافزًا كبيرًا لقبول عرض مخفّض. وقد يواجه آرسنال لذلك قرارًا صعبًا بشأن ما إذا كان سيلبي هذه المطالب المالية.

توقعات الأشهر المقبلة

يتوقع التقرير أن يستمر الاهتمام بمستقبل اللاعب خلال الأشهر المقبلة، مع متابعة عدة أندية نخبة لتطوره.