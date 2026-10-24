الإصابة التي أوقفت مسيرته في تورينو

قال المهاجم البرازيلي السابق كايو خورخي إنه كان سيبقى في يوفنتوس لولا الإصابة الخطيرة التي عرقلت فترته مع النادي. وأوضح في حديث لصحيفة كرونا دي سبوجليانو عن تجربته مع الفريق الإيطالي أنه يعتقد أنه كان سيحقق نتائج أفضل لو لم تقع الإصابة.

تمزق وتر الرضفة في ركبته اليمنى، وهي الإصابة التي أنهت فترته في يوفنتوس قبل أوانها. وقعت الإصابة في فبراير 2022 خلال مشاركته مع فريق تحت 23 عاماً.

دقائق قليلة وتدريبات جيدة

أقر كايو خورخي بأنه لعب أقل مما كان يتوقع خلال الأشهر الخمسة التي قضاها مع يوفنتوس. وكان يأمل في الحصول على 20 دقيقة على الأقل في كل مباراة.

وأكد أنه كان يتدرب بأفضل مستوى له خلال الأسبوع، وسجل أهدافاً في المباريات الودية. ومع ذلك يرى أن الإصابة أثرت بشكل حاسم في مسيرته في تورينو.

من سانتوس إلى كروزيرو

انضم كايو خورخي إلى يوفنتوس قادماً من سانتوس عام 2021 وهو في التاسعة عشرة من عمره. وبعد فترة تعافٍ طويلة أُعير إلى فروزينوني في موسمي 2023-2024.

وفي يونيو 2024 انتقل إلى كروزيرو بشكل دائم، وأعاد بناء مسيرته في البرازيل. ويقول إنه ما زال متعلقاً بيوفنتوس، إذ ساندته الإدارة خلال فترة الإصابة وآمنت به، ومنحته فرصة تحقيق حلمه باللعب في أوروبا.

وقال إنه مستعد للعودة إلى إيطاليا، وربما إلى يوفنتوس تحديداً، مؤكداً أنه يعتقد أنه سيقدم أداءً أفضل بكثير الآن.

يوفنتوس يبحث عن مهاجمين

يعاني يوفنتوس من نقص في الخيارات الهجومية، إذ يغيب 16 لاعباً بسبب الإصابات بحسب ما تبين للمدرب لوتشانو سبالetti. ومن المتوقع أن يبحث النادي عن مهاجم في يناير المقبل.

لكن لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على اقتراب انتقال مهاجم إلى النادي.