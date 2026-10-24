تورينو يتغلب على مونزا 3-2 في الدوري الإيطالي

فوز ثانٍ على التوالي ورصيد يصل إلى 10 نقاط

فاز تورينو على مونزا بنتيجة 3-2 في مباراة جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي (سيري أ). وهذا الفوز هو الثاني على التوالي للفريق في الدوري.

وكان تورينو قد فاز يوم الاثنين على بارما بثلاثية نظيفة، ليرتفع رصيده إلى 10 نقاط. أما مونزا فيملك 7 نقاط بعد فوزه على كالياري 4-0.

تغيير واحد في تشكيلة تورينو وغيابات عدة

أجرى مدرب تورينو إيناتسيو أباتي تغييرًا واحدًا على تشكيلته، إذ شارك كيان فيتز-جيم في خط الوسط بدلًا من دانييل برانغانيا. وغاب عن الفريق كل من ريكاردو رودريغيز وإميرهان إلكان ونيكولو فورتيني وحارس المرمى فرانكو إسرائيل.

في المقابل، عاد لورينتسو لوكيزي من الإيقاف ليحل محل إيدي كواديو، هداف مونزا في المباراة السابقة. كما غاب عن مونزا ماتيو بيسينا ويان زيولكوفسكي ومايي بسبب الإصابة.

أهداف المباراة وتقلباتها

افتتح كيان فيتز-جيم التسجيل لتورينو في الدقيقة 39، بتمريرة من جيوفاني سيميوني. ولم يمضِ وقت طويل حتى عادل مونزا، إذ أدرك غوستافو فاريلا التعادل في الدقيقة 47 إثر خطأ دفاعي.

أعاد رافيك بيلغالي تورينو إلى الأمام في الدقيقة 61 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء. وخرج رولاندو ماندراغورا مصابًا من صفوف الفريق بعد وقت قصير من هدف التعادل.

سجل نيكولا فلاشيتش الهدف الثالث لتورينو في الدقيقة 72. ثم قلّص مونزا الفارق في الدقيقة 90+4 بهدف سجله الظهير ناثان باترسون في مرماه.

في الوقت بدل الضائع طالب مونزا بركلة جزاء بعد سقوط ريكاردو مانغاس داخل منطقة الجزاء، لكنها لم تُحتسب.