توسيع الرصد يشمل ساعات Pixel وأجهزة Fitbit

أعلنت Google عن طرح ميزة توسيع رصد الأنشطة تلقائيًا ضمن الإصدار 5.11 من تطبيق Google Health. وكانت الشركة قد عرضت هذا التحسين مسبقًا مع الإعلان عن Fitbit Edge، وهو جهاز يستفيد من التحديث كذلك.

تعمل الميزة على أجهزة Fitbit Air وعلى ساعات Pixel Watch 3 وPixel Watch 4 وPixel Watch 5. ومع هذا التحديث، ترتفع عدد الأنشطة التي تستطيع هذه الأجهزة رصدها من 10 أنشطة إلى أكثر من 100 نشاط.

كيف يحلل التطبيق النشاط

يجمع التطبيق بين روتين التمارين الخاص بالمستخدم والبيانات السابقة والتعديلات اليدوية. كما يستخدم الموقع، وهذا يتطلب إذنًا من المستخدم، ثم يحلل كل ذلك بالاستناد إلى السياق.

تُسجَّل التمارين التي ترتفع فيها نبضات القلب بشكل متواصل وتتجاوز الحد الأدنى للمدة تلقائيًا. بعد ذلك يرسل التطبيق إشعارًا بملخص التمرين، عادةً خلال 30 دقيقة.

التعلم من تصحيحات المستخدم

عند تأكيد النشاط أو تعديله أو تسجيل التمارين الفائتة، يتعلم النظام أنماط المستخدم، بهدف تحسين التوقعات اللاحقة. وتقول Google إن دقة الرصد تقارب ضعف ما كانت عليه، وإن عدد التمارين الفائتة انخفض بأكثر من النصف.

يظهر توسيع رصد الأنشطة مع الإصدار 5.11 من Google Health. وبعد التحديث، تظهر للمستخدمين شاشة بعنوان «رصد الأنشطة الموسّع، مصمم للتعلُّم». ويتوفر هذا الإصدار على نطاق واسع لأجهزة iOS، بينما لا يزال يُطرح تدريجيًا على أجهزة Android.