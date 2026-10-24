ميزة مخفية تستعيد مشغل الجيل الأول

احتفلت Apple بمرور 25 عامًا على جهاز iPod الأصلي، إذ أعلنت الشركة أن الجهاز يبلغ ربع قرن اليوم، الجمعة 23 أكتوبر 2026. وقررت الشركة أن تحيي المناسبة عبر ميزة مخفية داخل موقع Apple Music.

يكفي فتح الرابط music.apple.com/us/ipod حتى يظهر نسخة رقمية تعمل بالكامل من مشغل الموسيقى من الجيل الأول. وتضم هذه النسخة عجلة التمرير الشهيرة التي ميّزت الجهاز في بداياته.

مقاطع نموذجية من تلك الحقبة

تحتوي النسخة الرقمية على مجموعة كبيرة من المقاطع الموسيقية النموذجية، ومدة كل مقطع 90 ثانية. وتعيد هذه المقاطع المستخدم إلى أجواء الموسيقى التي كانت تُستمع إليها في تلك الحقبة.

من الإعلان إلى نهاية الخط

أُعلن عن جهاز iPod الأصلي في 23 أكتوبر 2001، ووصل إلى رفوف المتاجر في 10 نوفمبر من العام نفسه. وكانت أحجام التخزين المتوفرة للجهاز 5 غيغابايت و10 غيغابايت.

كان الجهاز يتصل بأجهزة Mac عبر موصل FireWire 400 ذي الستة دبابيس. أما خط منتجات iPod فقد أوقفته Apple رسميًا في عام 2022، وكان جهاز iPod touch من الجيل السابع آخر جهاز في هذا الخط.