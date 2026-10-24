يُتوقع أن تُدرج شركة Anthropic في البورصة خلال هذا العام، بتقييم قد يصل إلى 2 تريليون دولار، وذلك بحسب ما نُشر يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 عن ثروات عدد من داعميها الأوائل قبل الطرح العام.

تقييم خاص بلغ 965 مليار دولار

يبلغ آخر تقييم للشركة في السوق الخاصة 965 مليار دولار. وكانت الصورة مختلفة تماماً قبل سنوات قليلة، حين استُثمرت الأموال الأولى في الشركة.

ويملك إريك شميت، الرئيس التنفيذي السابق لغوغل، نحو 1% من الشركة اليوم. وقد استثمر في الجولة من السلسلة A عام 2021، حين كانت Anthropic تُقيَّم بـ461 مليون دولار وفق بيانات PitchBook. وتبلغ حصته قرابة 10 مليارات دولار بالتقييم الخاص الحالي.

استثمارات متأخرة بمكاسب ضخمة

ضخّت شركة Iconiq 6 مليارات دولار في الشركة العام الماضي، حين كانت قيمتها 183 مليار دولار. وتبلغ قيمة هذا الاستثمار اليوم 17 مليار دولار، ويُحتمل أن يتضاعف عند الطرح في البورصة.

وقادت Menlo Ventures الجولة من السلسلة D، واستثمرت فيها أكثر من مليار دولار على مدى الوقت. وتُقدَّر حصتها حالياً بـ14 مليار دولار.

أما Sequoia فدعمت الشركة للمرة الأولى هذا العام، حين كانت قيمتها 380 مليار دولار. وبلغ استثمارها 3 مليارات دولار منحها نحو 1% من الملكية، وتجاوزت قيمة هذا الاستثمار ضعف المبلغ المستثمَر.

من مستثمر صغير إلى مركز بعشرات الأضعاف

أسّس غاي أوسيري والممثل أشتون كوتشر شركة Sound Ventures، التي استثمرت 35 مليون دولار في الجولة من السلسلة C عام 2023. ثم ضخّت الشركة لاحقاً 400 مليون دولار إضافية في Anthropic، فأصبحت حصتها تساوي مليارات الدولارات. وغادر كوتشر Sound Ventures هذا العام ليؤسس شركة رأسمال مخاطر جديدة.

وتُعد Spark Capital الشركة الوحيدة المعروفة التي تملك مقعداً في مجلس إدارة Anthropic. استثمرت 75 مليون دولار في جولة السلسلة C عام 2023، حين كانت الشركة تُقيَّم بـ5 مليارات دولار. وقد نمت قيمة هذا المركز إلى نحو 7 مليارات دولار، أي بأكثر من تسعين ضعفاً.