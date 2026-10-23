نجاح تمهيدي لفيلم DC بميزانية محدودة

حقق فيلم «Clayface» التابع لشركتي Warner Bros. وDC Studios مبلغ 3.5 مليون دولار من عروض يوم الخميس التمهيدية. وجاء هذا الرقم في بداية الأسبوع الذي تفتتح فيه دور العرض الفيلم رسمياً.

يُعد الفيلم من إخراج James Watkins، ويحمل تصنيف R. ويتناول شخصية الشرير المتحول الشكل من Batman، ويقدم قصة ممثل في هوليوود يخضع لإجراء طبي خطير يسير بشكل كارثي.

لم تتجاوز تكلفة إنتاج الفيلم 44 مليون دولار فقط، وهو مبلغ أقل بكثير من تكلفة أفلام DC الأخرى مثل «Superman» و«Supergirl».

توقعات الافتتاح تتباين

تتراوح التوقعات لإيرادات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للفيلم بين 25 و35 مليون دولار. غير أن بعض التقديرات المنافسة تخفض هذا النطاق إلى ما بين 22 و28 مليون دولار.

ويُتوقع أن يضيف الفيلم من الأسواق الخارجية ما بين 20 و25 مليون دولار، ليبلغ افتتاحه العالمي بين 45 و55 مليون دولار.

وثائقي هولمز يتصدر المنافسة

يواجه «Clayface» منافسة من الوثائقي «You Can See Everything» عن إليزابيث هولمز، من إنتاج A24، ومن إخراج Nathan Fielder وLance Oppenheim. وحقق الوثائقي 15.6 مليون دولار في عرضه المحدود الافتتاحي، وهو أكبر إطلاق لوثائقي غير موسيقي منذ 20 عاماً.

صُوّر الوثائقي هولمز قبل بدء تنفيذ حكمها بالسجن 11 عاماً. ويكتسب العمل زخماً في الأسابيع الأخيرة، مع توقعات بترشحه للأوسكار.

يتوسع الوثائقي من 855 دار عرض إلى 2600 في أسبوعه الثاني، ويُتوقع أن يحقق بين 20 و25 مليون دولار.

أفلام أخرى في الأسبوع

حقق فيلم الكوميديا الرومانسية «Wicker»، من بطولة Olivia Colman وAlexander Skarsgård، 620 ألف دولار في عروض الخميس التمهيدية، ويُتوقع أن يبلغ ما بين 6 و8 ملايين دولار بحلول الأحد.

ويستهدف فيلم الرسوم المتحركة «Wildwood»، المصنوع بتقنية stop-motion، إيرادات افتتاحية في النطاق نفسه تقريباً. أما «Klara and the Sun»، من بطولة Jenna Ortega، فيُتوقع أن يحقق مليوني دولار فقط.

ويُعرض فيلم «Ali G: Who Iz I?» في 125 دار عرض فقط، قبل انتقاله لاحقاً إلى البث عبر Prime Video.