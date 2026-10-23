نُقل فنسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، إلى المستشفى يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 بعد أن انهار أثناء مشاهدته تدريب الفريق الثاني للنادي. ويبلغ المدرب من العمر 40 عامًا.

تفاصيل الانهيار والحالة الصحية

وكان كومباني يعاني من فيروس أصابه بالمرض. وغاب عن المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة بايرن أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

لكنه حضر المباراة نفسها ووقف على خط الملعب. ولم يمنعه المرض من متابعة الفريق في تلك الأمسية.

ما أعلنه النادي

أفاد النادي في بيان بأن كومباني سيخضع لفحص شامل في المستشفى، وسيبقى تحت الرعاية الطبية. وأوضح البيان أن الطاقم التدريبي سيتولى إدارة التدريبات والمباريات في الوقت الحالي.

وتولى آرون دانكس، أحد مساعدي كومباني، المؤتمر الصحفي لبايرن قبل مباراة آرسنال. أما المباراة التالية للفريق فستكون ضد فرايبورغ في الدوري الألماني يوم الأحد.

موقف الإدارة الرياضية

قال المدير الرياضي للنادي ماكس إيبرل إن صحة كومباني تمثل الأولوية القصوى للنادي. وأكد أن بايرن سيبذل كل ما في وسعه لضمان تعافي المدرب سريعًا.

وأوضح إيبرل أن كومباني سيحصل على كل الرعاية والدعم الطبي اللازم في الوقت الذي يحتاجه. وقال إن الجهاز التدريبي، الذي يثق فيه النادي تمامًا، سيتولى مهام كومباني. وتمنى له الشفاء العاجل باسم جميع العاملين في النادي.