بيكربونات الصوديوم مركب كيميائي صيغته NaHCO3، وهو ملح مكوّن من كاتيون الصوديوم (Na+) وأنيون البيكربونات (HCO3−). يُعرف في الأيوبياك باسم هيدروجين كربونات الصوديوم، وهو مادة صلبة بيضاء بلورية تظهر غالباً على هيئة مسحوق ناعم، وتُستخدم على نطاق واسع في المطبخ والمنزل وفي بعض الاستخدامات الأخرى.

أسماء المركب وتعدد تسمياته

تتعدد أسماء بيكربونات الصوديوم بحسب البلد واللغة، فهي تُعرف بين الناس بأسماء كثيرة، منها:

صودا الخبز (baking soda)

صودا الخبز المختمر (bread soda)

صودا الطبخ (cooking soda)

صودا التخمير (brewing soda)

بيكربونات الصودا (bicarbonate of soda)

ويُعد المصطلح "baking soda" الأشيع في الولايات المتحدة، بينما يكثر استخدام "bicarbonate of soda" في أستراليا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا. وقد يلتبس الأمر أحياناً لأن هذه الأسماء تُستعمل لمواد أخرى، لذلك يُنصح بالتحقق من الصيغة الكيميائية المكتوبة على العبوة.

خصائص المادة وطعمها

تتميز بيكربونات الصوديوم بطعم مالح قليلاً وقلوي، ويشبه طعمها طعم كربونات الصوديوم المعروفة باسم "صودا الغسيل" (washing soda)، غير أن المركبين مختلفان في التركيب والاستعمال. وتوجد في الطبيعة في صورة معدنية تُسمى نهكوليت (nahcolite)، لكنها تظهر غالباً كمكوّن في معدن الترونا (trona).

وفي المتاجر، تُوضع عادةً بالقرب من مسحوق الخبز (baking powder) على الأرفف، ومن هنا يكثر الخلط بينهما لدى كثير من الناس، مع أن كل مادة منهما لها تركيب مختلف.

أصل التسمية العلمية

يعود سبب البادئة "bi-" في كلمة "bicarbonate" إلى نظام تسمية قديم سبق معرفة تركيب الجزيئات. فقد لوحظ أن بيكربونات الصوديوم (NaHCO3) تحتوي على ضعف كمية الكربونات (CO3²−) لكل ذرة صوديوم مقارنة بكربونات الصوديوم (Na2CO3)، فأُطلقت عليها تسمية تعكس هذه الملاحظة.

ومع تطور علم الكيمياء، أصبحت الصيغ الحديثة تعبّر عن التركيب الدقيق للمركبات، وهو أمر لم يكن معروفاً وقت صكّ تلك الأسماء القديمة، ومنها الاسم "bi-carbonate of potash" الذي يتشابه في بنيته مع تسمية بيكربونات الصوديوم.

الخلاصة

بيكربونات الصوديوم ملح كيميائي معروف بصيغته NaHCO3، وله أسماء متعددة أشهرها صودا الخبز، وتتميز بمظهرها المسحوقي الأبيض وطعمها المالح القلوي. وفهم أصل تسميتها العلمية يوضح كيف تطورت لغة الكيمياء من الملاحظة الأولى إلى الصيغ الدقيقة التي نعرفها اليوم.