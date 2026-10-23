رقم السداد الإلكتروني المُتحكَّم فيه (Controlled Payment Number) هو اسم مستعار لرقم البطاقة الائتمانية، يُستخدم في الدفع عبر الإنترنت بدلاً من الرقم الحقيقي، ويكون محدود عدد المعاملات. وهو مُصمَّم ليمنح المستخدم سداداً آمناً دون أن يكشف رقم بطاقته الفعلي للتاجر.

الخصائص الأساسية لرقم السداد الإلكتروني

يرتبط هذا الرقم برقم البطاقة الائتمانية الحقيقية، لكنه لا يُفصح عنه أبداً للتاجر. ومن أبرز خصائصه:

تاريخ انتهاء صلاحية: يتراوح بين شهرين واثني عشر شهراً من تاريخ إصداره.

يتراوح بين شهرين واثني عشر شهراً من تاريخ إصداره. شكل مطابق للبطاقة العادية: يبدو الرقم مطابقاً تماماً لرقم البطاقة الائتمانية المعتاد، ما يجعله سهل الاستخدام في المواقع الإلكترونية.

يبدو الرقم مطابقاً تماماً لرقم البطاقة الائتمانية المعتاد، ما يجعله سهل الاستخدام في المواقع الإلكترونية. عدد محدود من المعاملات: يُضبط عادةً ليسمح بعدد من العمليات، ويمكن في الغالب استخدامه مع تاجر واحد فقط.

يُضبط عادةً ليسمح بعدد من العمليات، ويمكن في الغالب استخدامه مع تاجر واحد فقط. رقم افتراضي مخصص: يمكن توليد رقم افتراضي فريد لتسوية معاملة بعينها، في تاريخ محدد، من قِبل شخص مخوَّل.

ويُنشأ الرقم عبر تطبيق ويب أو برنامج عميل متخصص يتفاعل مع أنظمة الجهة المُصدِرة للبطاقة.

لماذا ظهرت هذه التقنية؟

ظهرت هذه التقنية في الأساس كوسيلة لمكافحة الاحتيال. فالبطاقة المادية التقليدية قد تُفقد أو تُسرق أو يُستنسخ بياناتها، أما رقم السداد الإلكتروني فيقلل بدرجة كبيرة من احتمالات الاحتيال مقارنةً بها.

كما أن الرقم الحقيقي للبطاقة لا يُكشف للتاجر، ومن ثمّ إذا تعرّض الرقم المستعار للاختراق، فإن المحتال عادةً لا يستطيع سرقة الأموال، وكذلك يحدّ الحد المسموح به من مقدار ما يمكن سرقته.

مسميات أخرى للتقنية

تُعرف هذه التقنية بعدة أسماء عامة، من بينها: «رقم بطاقة ائتمان بديل»، و«بطاقة ائتمان لمرة واحدة»، و«بطاقة ائتمان قابلة للتخلص منها»، و«رقم بطاقة ائتمان افتراضي»، و«بطاقة افتراضية (VCN)». أما «رقم السداد الإلكتروني المُتحكَّم فيه» فهو علامة تجارية مسجلة لشركة Orbiscom.

ما الذي لم يُعلن بعد؟

لا تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل عن التكاليف أو الرسوم المرتبطة بإصدار هذا الرقم، ولم يُعلن عن تاريخ محدد لانتشاره أو لبدء استخدامه في جهة بعينها.