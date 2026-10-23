تبرع ضخم في الأسبوعين الأولين من أكتوبر

منح الملياردير إيلون ماسك لجنة America PAC السياسية الخاصة به أكثر من 76 مليون دولار خلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر، لدعم الجمهوريين في المرحلة الأخيرة من انتخابات منتصف المدة. وتأتي هذه الأموال في وقت تشتد فيه المنافسة على مقاعد الكونغرس.

وقدّمت اللجنة تقريرها السابق للانتخابات إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية مساء الخميس. وأظهر التقرير أن اللجنة أنفقت نحو 43 مليون دولار في الفترة نفسها، فيما دخلت المرحلة الأخيرة من الحملة وهي تملك نحو 47 مليون دولار نقداً.

تكساس تستحوذ على معظم الإنفاق

استحوذ سباق مجلس الشيوخ في تكساس على معظم الإنفاق الجديد، إذ بلغ 15.2 مليون دولار، أي ضعف ما أنفقته اللجنة في الولاية طوال الصيف. وشمل ذلك 12.4 مليون دولار لمهاجمة المرشح الديمقراطي جيمس تالاريكو، و2.8 مليون دولار لترويج المرشح الجمهوري كين باكستون.

وبلغ إجمالي ما أنفقته اللجنة ضد تالاريكو في هذه الدورة نحو 28 مليون دولار، أي نحو 40 في المئة من إجمالي ما أنفقته لدعم المرشحين أو معارضتهم. كما أنفقت 11.4 مليون دولار على الإعلانات الرقمية في الفترة نفسها، وهو مبلغ قريب من إنفاقها على البريد والرسائل النصية معاً.

أكبر متبرع فردي في انتخابات منتصف المدة

قدّر تحليل لتقارير لجنة الانتخابات الفيدرالية أن ماسك تبرع بأكثر من 445 مليون دولار للجماعات السياسية الجمهورية في هذه الدورة، ما يجعله أكبر متبرع فردي معروف في انتخابات منتصف المدة. وذهب أكثر من 165 مليون دولار من هذه التبرعات إلى America PAC منذ يوليو وحده.

ورفضت اللجنة التعليق على هذه الأرقام. وتقع شركات ماسك، ومنها تسلا وسبيس إكس، في تكساس، وينشر ماسك منشورات عن السباق على منصة X.

هجوم شخصي وردّ من تالاريكو

قال ماسك يوم الأربعاء إن «هناك خطباً عميقاً في تالاريكو»، ووصفه بأنه «مختل»، وزعم دون دليل أنه سيصوت على نزع أطفال الأمريكيين وتحويلهم جنسياً. وكان ماسك قد نشر في وقت سابق من هذا الشهر ادعاءً كاذباً بأن تالاريكو عولج في مرفق للصحة النفسية.

ورد تالاريكو في اليوم نفسه بأن هناك خللاً عميقاً في نظام سياسي يسمح لملياردير واحد بشراء عضو مجلس شيوخ شخصي له. ويبقى السباق متقارباً، إذ وجد استطلاع لكلية إمرسون شمل 1000 ناخب محتمل في تكساس، أُجري بين 17 و19 أكتوبر، أن تالاريكو يتقدم بنسبة 48 في المئة مقابل 46 في المئة.