نيكولاس راسكين يقول إنه سعيد جدًا في نادي رينجرز لكنه غير متأكد مما يخبئه له المستقبل، فيما يعتبر المدرب ديريك ماكينز أن مدة بقاء اللاعب ما زالت غير واضحة.

توقعات برحيل اللاعب بعد كأس العالم

كان يُعتقد على نطاق واسع أن لاعب الوسط البالغ 25 عامًا سيغادر النادي بعد مشاركته مع منتخب بلجيكا في كأس العالم 2026. وصل بلجيكا إلى الدور ربع النهائي قبل أن يخسر أمام إسبانيا، التي فازت لاحقًا باللقب.

انتقل راسكين إلى رينجرز من ستاندار لياج في يناير 2023. ومنذ ذلك الحين ارتبط اسمه بعدة تكهنات حول مستقبله.

لاعب أساسي بعد فترة من الغياب

غاب راسكين عن بعض المباريات وسط التكهنات بشأن مستقبله. لكنه عاد ليصبح لاعبًا أساسيًا في تشكيلة المدرب ديريك ماكينز.

قال اللاعب إنه كان يتوقع احتمال الرحيل في الصيف، لأن اللاعب الطموح يرغب في التقدم باستمرار. وأوضح أنه فكّر في البحث عن تحدٍ جديد بعد كأس العالم، لكنه لم يسعَ يومًا إلى الرحيل لأنه سعيد في النادي.

وأشاد راسكين بدعم المدرب منذ وصوله، ووصف هذا الدعم بأنه كان جيدًا خلال هذا العام. وذكر أنه تعامل مع الموسم يومًا بيوم، مركزًا على التدريب المستمر.

موقف اللاعب من العقد الجديد

عند سؤاله عن إمكانية توقيع عقد جديد، قال راسكين إن القرار ليس بيده بل بيد النادي. وأضاف أنه يحاول العمل بجدية كل يوم وتقديم أداء جيد داخل الملعب، ثم يرى ما سيحدث.

اعتبر رينجرز نادٍ كبير ساعده على الانضمام إلى المنتخب البلجيكي، ولهذا يشعر بالهدوء تجاه الأمر. وقال إنه إذا عُرض عليه شيء يرضي الجميع فسينظر فيه، لكنه لا يضغط من أجل أي خطوة.

ماكينز: لن أعارض عودته مستقبلًا

قال ماكينز إنه توقع هو أيضًا رحيل راسكين، لكنه سعيد جدًا بالعمل معه. وأوضح أنه يترك مناقشات العقود عادةً للنادي واللاعب ووكيله.

وأكد المدرب أنه لن يعارض فكرة العمل مع راسكين مستقبلًا إذا أُتيحت الفرصة. وذكر أن اللاعب أخبره بوجود فرصتين أو ثلاث كان يمكنه اغتنامها في فترة الانتقالات.

وأوضح ماكينز أن راسكين حريص على البقاء والمشاركة في فريق ناجح، وأن العمل سيستمر ما لم تظهر فرصة تغير رأي اللاعب والنادي. وقال إن مدة بقاء اللاعب غير واضحة، فقد تتغير الأمور كثيرًا، سواء حتى نهاية الموسم أو بعد ذلك.