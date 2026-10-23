تراجع الأسعار الفعلية وصعود العقود الآجلة

تراجعت أسعار الخام الفعلي من الشرق الأوسط هذا الأسبوع، في وقت ارتفعت فيه العقود الآجلة لخام برنت الدولية. وقفزت عقود برنت الآجلة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 114 دولارًا للبرميل.

وأفاد متداولون بهذه الأرقام لوكالة بلومبرغ يوم الجمعة. وتسير الأسواق الفعلية والورقية في اتجاهين متعاكسين.

تدفقات قوية وضغط على المؤشر الفعلي

يستمر تدفق النفط من الخليج الفارسي عبر عمليات النقل من سفينة إلى سفينة قبالة عُمان. وتسارعت عمليات الشحن المكوكي عبر مضيق هرمز والنقل من سفينة إلى سفينة في خليج عُمان، فتعافت التدفقات في الأسابيع الأخيرة.

أدت هذه التدفقات القوية للنفط من الشرق الأوسط إلى الضغط على مؤشر قوة الإمداد الفعلي في المنطقة. ويعرض المنتجون أسعارًا تنافسية على المشترين الآسيويين، وارتفاع توافر المعروض يخفض أسعار الخام الفعلي.

خصومات كبيرة على الخامات العراقية والعُمانية

بيعت بعض أنواع الخام العراقية والعُمانية بخصومات كبيرة مقارنةً بمؤشر دبي الفعلي. وبيع خام البصرة المتوسط مؤخرًا بخصم قدره 10 دولارات للبرميل عن مؤشر دبي.

كان خام البصرة المتوسط قبل شهر قريبًا من التكافؤ مع خام دبي. أما علاوة خام عُمان على خام دبي فانخفضت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى منذ نهاية يوليو.

علاوة عُمان بين الحرب والتفاوض

ارتفعت هذه العلاوة إلى 65 دولارًا للبرميل في مارس، حين كان مضيق هرمز مغلقًا عمليًا. ثم تحولت إلى خصم في فترة منتصف يونيو وأوائل يوليو، خلال مساعي الولايات المتحدة وإيران للتفاوض على اتفاق.

ارتفعت العلاوة مجددًا في أغسطس، وبخاصة في سبتمبر، عندما استؤنفت الأعمال العدائية. ويرى محلل أن سوق العقود الآجلة منفصلة عن الأساسيات والسوق الفعلية، إذ يخشى السوق الورقي تصعيدًا وعودة اضطراب الإمدادات، بينما يعكس السوق الفعلي ازدياد الأحجام العابرة لمضيق هرمز.