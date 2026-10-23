خطة للوصول إلى 80,000 موقع خلوي

كشف تقرير نشرته بلومبرغ يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 أن شركة سبيس إكس تخطط للوصول إلى 80,000 موقع خلوي على الأقل. والهدف المعلن من هذه الخطوة هو منافسة شركات الاتصالات فيريزون وT-Mobile وAT&T بشكل مباشر.

وتجري الشركة محادثات مع كراون كاسل، إحدى أكبر الشركات التي تملك أبراج الاتصالات في البلاد. وإذا تمت الصفقة، فإنها ستتيح لسبيس إكس الوصول إلى نصف أبراج الاتصالات العاملة حالياً في الولايات المتحدة، وعددها 158,500 برج.

موقف كراون كاسل من المفاوضات

قال الرئيس التنفيذي لكراون كاسل، كريس هيلابرانت، خلال مكالمة الأرباح التي عُقدت يوم الأربعاء، إنه لن يدخل في تفاصيل تخص أي عميل بعينه. وأضاف أن الشركة تتحدث مع جميع الأطراف، من دون أن يحدد أي اتفاق بعينه.

الطيف والأقمار الصناعية

تخطط سبيس إكس للجمع بين شبكة أبراج الاتصالات وكوكبة أقمارها الصناعية المباشرة إلى الخلوي. وفي أوائل هذا الشهر استحوذت الشركة على مجموعة من تراخيص طيف النطاق المنخفض.

كما حصلت سبيس إكس على موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية لنشر 15,000 قمر صناعي من طراز ستارلينك موبايل المطوَّر من الجيل الثاني V2. وتقول الشركة إن هذه الخطوات ستمهّد الطريق لكي تصبح ستارلينك موبايل شركة اتصالات كبرى في الولايات المتحدة.

وكانت سبيس إكس، التي يملكها إيلون ماسك، قد استحوذت في العام الماضي على طيف 2 غيغاهرتز من شركة إيكو ستار مقابل 17 مليار دولار.