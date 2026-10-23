تعديل واسع على خطط Gemini

أجرت Google في نهاية سبتمبر تعديلًا واسعًا على خطط One المرتبطة بـ Gemini، وهو التعديل الذي يجري طرحه حاليًا. أغلب ما فيه يصب في مصلحة مشتركي خطة AI Pro، إذ أُضيف إليهم نموذج Spark الوكيل، المسمى الآن Task، بعد أن كان حكرًا على خطة Ultra.

في المقابل ستفقد خطة AI Plus نموذج Flash Pro في نوفمبر. بعد ذلك سيعتمد المشتركون على Flash بوصفه أقوى خياراتهم. أما النسخة التي ستبقى في Plus فهي أقدم من Flash 3.8 المتاحة في خطة Pro حتى وقت كتابة هذا المقال.

مستخدمو الخطة المجانية

سيحصل مستخدمو الخطة المجانية على محرك Flash Lite وحده، بعد أن كانوا يصلون إلى نسخ Gemini العادية. هذا التغيير يقلص ما يمكنهم الوصول إليه بوضوح.

تجربة الكاتب بين الخطتين

كان الكاتب مشتركًا في خطة Google AI Pro بسعر 20 دولارًا شهريًا لأكثر من عام، وكان يرى أن مساحة التخزين البالغة 5 تيرابايت تبرر هذا السعر. قبل ذلك اشترك في خطة AI Plus لعدة سنوات، ويفكر الآن في العودة إليها. وخلال الأسبوع الماضي جرّب الخطتين ليحسم أيهما يستحق المال.

لم يلاحظ عند اختبار نسختي Flash فرقًا كبيرًا في سرعة توليد الصور والفيديو. الفرق الفعلي يكمن في حدود الاستخدام أو الرموز. فبعد خمس محاولات لتوليد فيديو وصل حسابه إلى الحد، وأُغلقت الميزة حتى انتهاء فترة إعادة الضبط البالغة 24 ساعة. خطة Pro تضاعف هذا الحد، لكن خطة Plus القياسية تكفي للاستخدام اليومي في رأيه.

وبحسب الكاتب قد تكون Plus الخيار الأمثل لمعظم الناس، لأنها ما زالت تتيح قدرة حوسبية كبيرة في توليد الصور والفيديو والصوت. وتحتفظ بميزات Gemini Live وNotebooks وGems المخصصة والإجراءات المجدولة، وهي ميزات يعتمد عليها الكاتب بانتظام.

ما تقدمه Plus من مزايا

تدعم Plus رفع المستندات والصور إلى جانب النصوص والأوامر الصوتية، وهو ما يفيد في تلخيص الوثائق الطويلة. كما تتيح اختيار مستوى التفكير بين منخفض ومتوسط وعالٍ، مع أن الافتراضي هو المنخفض.

وتوفر خطة AI Plus مساحة تخزين سحابية قدرها 2 تيرابايت، أي عشرة أضعاف الخيار الأساسي البالغ 200 غيغابايت. يرى الكاتب أن هذه المساحة تكفيه وزوجته لسنوات. أكبر تراجع عند الانتقال إلى Plus هو فقدان Task ونموذج Argon الأحدث.