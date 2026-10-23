تأجيل المباراة إلى الاثنين

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، في بيان صدر يوم الجمعة، تأجيل مباراة باريس سان جيرمان وليون 24 ساعة. كان اللقاء مقرراً يوم الأحد في ملعب Parc des Princes بباريس، وكانت الساعة 19:45 بتوقيت غرينتش موعد انطلاقه.

وستُقام المباراة بدلاً من ذلك يوم الاثنين في الساعة 20:30. وجاء القرار بعد أن منعت الشرطة الفرنسية إقامتها في موعدها الأصلي.

استعدادات أمنية لمظاهرات السبت

تستعد السلطات الفرنسية لعملية أمنية كبيرة قبيل مظاهرات مخطط لها يوم السبت. وتشمل المسيرات مشاركة نقابات ومجموعات طلابية، وقد تصاعدت بعد أسابيع من احتجاجات الطلاب.

وشارك نحو 550 ألف شخص في مظاهرات السبت الماضي، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود ومستوى التعليم وتكلفة المعيشة. وجرت تلك المسيرات في عدة مدن فرنسية كبرى، من بينها باريس، وتخللتها حوادث عنف ونهب وتخريب.

وتبعد مدينة سان دوني نحو 10 كيلومترات عن ساحة الباستيل، حيث يُتوقع أن تبدأ المظاهرات المقبلة.

جدول المباريات يتغير في عطلة نهاية الأسبوع

لا تقتصر التغييرات على مباراة باريس وليون. فمباراة دوري أمريكي للمحترفين بين بيتسبرغ ستيلرز ونيو أورلينز سينتس تُقام يوم الأحد في ستاد دو فرانس بسان دوني. وطلبت السلطات كذلك نقل مباراة تولوز أمام تروا في الدوري الفرنسي من السبت إلى الأحد.

موقع الفريقين في الترتيب

يحتل باريس سان جيرمان، بطل فرنسا وأوروبا، المركز الثاني بعد سبع مباريات. في المقابل يتصدر ليون الترتيب برصيد 14 نقطة، متقدماً على حاملي اللقب بفارق الأهداف.

وتتزامن المباراة مع حفل جائزة الكرة الذهبية في لندن. ويُدرج المهاجمان المصابان في باريس سان جيرمان، أوسمان ديمبيلي الفائز بالجائزة عام 2025، وخفيتشا كفاراتسخيليا، ضمن المرشحين لها.