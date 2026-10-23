أعلنت شركة سامسونغ أنها ستوقف منتدى Samsung Community عن العمل لإجراء تحديث كبير عليه، على أن تستغرق فترة الإيقاف نحو 72 ساعة.

موعد الإيقاف وانتهاؤه

يبدأ الإيقاف الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت IST يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026. وينتهي في الساعة نفسها يوم الاثنين 2 نوفمبر.

خلال هذه الفترة لن تكون خدمات المنتدى ولا التفاعل فيه متاحين عبر التطبيق أو الموقع. أما خدمات Samsung Members الأخرى وأجهزة Galaxy فستبقى غير متأثرة بالتحديث.

ما الذي يتغير في المنتدى

يُعد منتدى Samsung Community منصةً يناقش فيها المستخدمون منتجات العلامة، ويطلبون المساعدة، ويتبادلون النصائح، ويتواصلون مع مستخدمين آخرين. ويشمل المنتدى منتجات مثل هواتف Galaxy والأجهزة اللوحية والساعات الذكية وسماعات الأذن.

وتقول الشركة إن الهدف من التحديث هو جعل المنصة أكثر استقرارًا وأمانًا وسهولة في الاستخدام.

ما يفقده المستخدمون وكيف يتحفظون عليه

لن تُنقل المسودات والرسائل المباشرة والإشارات المرجعية وإعدادات الاشتراك إلى النظام الجديد. وقد تفقد بعض البيانات الشخصية المرتبطة بحسابات المبتدئين غير النشطة.

لذلك تنصح سامسونغ المستخدمين بنسخ المحتوى المهم احتياطيًا قبل بدء الصيانة. وفي المقابل، سيُمنع حذف المنشورات التي تلقت تعليقات، وكذلك التعليقات التي تلقت ردودًا. كما لن يُسمح بتحديد الحلول المقبولة إلا للتعليقات الرئيسية، لا للردود.