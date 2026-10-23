سلسلة بلا فوز تضع سلايترز تحت الضغط

لم تفز آرسنال في خمس مباريات متتالية في دوري السيدات الإنجليزي، وهي المرة الأولى التي تصل فيها إلى هذه السلسلة. وتعادل الفريق على أرضه السبت الماضي مع برمنغهام سيتي، ليخسر نقاطًا أمام فريق صاعد للمرة الثانية هذا الموسم.

المدربة رينيه سلايترز تحت ضغط كبير. وإدارة النادي ما زالت تدعمها، لكن مدة بقائها غير واضحة، وقد تتوقف على نتيجة مواجهة السبت.

وكانت سلايترز، البالغة 37 عامًا، قد قادت آرسنال إلى لقب دوري أبطال أوروبا في مايو 2025. وفي الصيف دعمها النادي بقوة، إذ شهد الفريق ربما أقوى فترة انتقالات منذ سنوات.

أرقام هجومية ودفاعية مقلقة

سجل الفريق هدفًا في مباراتين، وأما دفاعه فاستقبل 12 هدفًا خلال المباراتين نفسيهما. ويتأخر أرسنال بفارق 12 نقطة عن المتصدر بعد ست مراحل، ويقع خلف ليدي سيتي الثالث بتسع نقاط.

أما التسديد فهو الأضعف في الدوري. فنسبة تحويل التسديدات لدى أرسنال 4.1%، وهي الأسوأ في المسابقة. ودقة التسديد 30.6%، وهي الثالثة الأسوأ، ومتوسط الـxG للتسديدة 0.09، وهو الثالث الأدنى، رغم استحواذ يتجاوز 60%.

توتنهام يدخل المواجهة بتقدم في الترتيب

يتقدم توتنهام بأربع نقاط على أرسنال قبل مواجهة السبت. ويعرف الفريقان بعضهما جيدًا، إذ سجلت أليسيا روسو ثمانية أهداف في الدوري ضد توتنهام، وهو أكثر من أي فريق آخر واجهته.

وقال مدرب توتنهام مارتن هو إن فريقه يعاني من أخطاء صغيرة بالكرة تكلفه كثيرًا، وإنه ليس قلقًا على دفاعه على المدى الطويل. وفي المقابل وصف أرسنال بأنها ليست فريقًا سيئًا، مشيرًا إلى أن استحواذها وفرصها ولمساتها داخل منطقة الخصم مرتفعة جدًا، وأن لديها لاعبات عالميات.

وأصبح توتنهام ثاني فريق في تاريخ الدوري يستقبل ستة أهداف أو أكثر في مباراتين متتاليتين. وقالت سلايترز إن آرسنال ستتعافى عندما تصلح "التفاصيل والهوامش".