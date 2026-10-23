سبيس إكس تعتذر عن مهمات عسكرية

رفضت شركة سبيس إكس عرض ثلاثة عقود لإطلاق مهمات عسكرية قدمتها قوة الفضاء الأمريكية. وأبلغت الشركة القوة بقرارها بعد أن عُرضت عليها العقود الثلاثة.

جاء هذا الخبر ضمن يوم حمل خبرين مهمين متعلقين بالشركة. وقد وقع ذلك يوم الخميس.

ستارشيب وعمليات التزود بالوقود

قالت لجنة للسلامة تابعة لناسا إن مركبة ستارشيب قد تحتاج إلى ما يصل إلى 22 عملية تزويد بالوقود لدعم هبوط على القمر. ويعني ذلك عدداً كبيراً من الرحلات التي يجب أن تنجح قبل أن تصل المركبة إلى سطح القمر.

ميورا 5 يقترب من أول إطلاق

تقول شركة PLD Space إن صاروخها ميورا 5 يقترب من الإطلاق الأول، المقرر أن يتم العام المقبل. وقد أنتجت الشركة ثلاثة صواريخ من هذا الطراز حتى الآن، يُخصص اثنان منها لاختبار عناصر النظام الرئيسية.

وقال الرئيس التنفيذي راؤول توريس في تحديث للبرنامج بتاريخ 19 أكتوبر إن الشركة تستهدف الآن رحلة أولى للصاروخ قبل منتصف عام 2027. وأوضح أن تصنيع المركبات الثلاث سمح لفرق العمل بالعمل بشكل متواصل عبر مراحل الإنتاج والتكامل المختلفة.

أصبحت المرحلة الثانية من ميورا 5 مكتملة التكامل، وستبدأ اختبارات على مستوى النظام في ظروف تشغيل تمثيلية. وهي موجودة حالياً في منشأة الاختبار التابعة للشركة في تيرول ضمن حملة التأهيل، وتشمل تجربة التحميل الرطب واختبار إطلاق نار ساخن ثابت.

Reaction Dynamics تسعى إلى التمويل والتوسع

تسعى شركة Reaction Dynamics الكندية لجمع 350 مليون دولار أمريكي. وتريد الشركة توسيع عدد موظفيها من 68 إلى أكثر من 350 شخصاً.

تطور الشركة الصاروخ Aurora متوسط الحجم، وتأمل أن يصل إلى المدار في عام 2028. كما أعلنت خططاً لبناء صاروخ متوسط الحمولة يُدعى Borealis، على أن ينطلق في موعد لا يتجاوز عام 2031.