أول سماعات فوق الأذن منذ أكثر من عقد

تعمل شركة سامسونج على سماعات رأس لاسلكية جديدة تحمل اسم Galaxy Studio، وهي أول سماعات لاسلكية فوق الأذن تطلقها الشركة منذ أكثر من عقد. ويحمل الطراز المرتقب الرقم التسلسلي SM-U700.

وتشير تقارير حديثة إلى أن هذا هو الاسم المتوقع للسماعات. ولم تكشف الشركة حتى الآن عن موعد رسمي للإعلان عنها.

شهادة من هيئة الاتصالات الكورية

حصلت السماعات على شهادة من وكالة أبحاث الراديو الوطنية في كوريا الجنوبية بتاريخ 23 أكتوبر 2026. وتعد هذه الشهادة من المؤشرات التي تسبق عادةً طرح الأجهزة في الأسواق.

مواصفات متوقعة في الصوت والاتصال

يُتوقع أن تدعم السماعات إصدارًا أحدث من تقنية البلوتوث، مثل Bluetooth 6.1. وهذه التقنية متوفرة حاليًا في سلسلة Galaxy Buds 4.

ويُتوقع كذلك أن تدعم السماعات ترميزات صوت عالية الجودة، مثل AAC وLC3 وSSC UHQ. كما من المرجح أن تتضمن ميزة Buds Auto Switch للتبديل بين الأجهزة تلقائيًا.

ومن المرجح أن تأتي السماعات بمنفذ USB Type-C للشحن والصوت السلكي.

منافسة في إلغاء الضوضاء وعمر البطارية

تقدم سماعات الرأس اللاسلكية الراقية لدى منافسين مثل Apple وBose وSennheiser وSony ميزة إلغاء الضوضاء النشط، إلى جانب عمر بطارية يمتد لعدة أيام. وقد تتضمن سماعات سامسونج المرتقبة الميزتين نفسيهما.