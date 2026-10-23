تناولت مراجعة حديثة حاسوب ASUS ProArt P16 المزوّد بمعالج RTX Spark من شركة NVIDIA، وتضمّنت تقييمًا للأداء في الألعاب والذكاء الاصطناعي والإنتاجية. وقد جاءت المراجعة في يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026.

سعر مرتفع ومواصفات كبيرة للذاكرة

بلغ سعر النظام الذي خضع للاختبار نحو 7000 دولار، وهو مزوّد بـ128 جيجابايت من الذاكرة العشوائية. ويضع هذا السعر الجهاز في فئة الأجهزة المتقدمة الموجهة للمحترفين.

وفي اختبار PCMark 10 لفئة التطبيقات، سجّل الجهاز نتيجة أقل بنحو 3000 نقطة من نتيجة ASUS A16 الذي اختُبر سابقًا خلال هذا العام، وهو يعمل بمعالج Snapdragon X2 Elite.

تفوق في الرسوميات والذكاء الاصطناعي

في اختبار Geekbench 6 لوحدة المعالجة المركزية أحادية الخيط، تفوّق الجهاز بشكل طفيف على جهاز MacBook Pro الذي أشارت إليه المراجعة، لكنه تأخر قليلًا عن معالجات Qualcomm في الاختبار نفسه. أما في اختبار GPU ضمن Geekbench 6، فقد تفوّق على MacBook Pro المزوّد بشريحة M5 Max بنحو 4700 نقطة.

وحقق الجهاز 3895 نقطة في اختبار AI Computer Vision 2 من UL Procyon، مقابل 3267 نقطة لجهاز MacBook نفسه. كما بلغت نتيجته 1519 نقطة في اختبار AI Image Generation من Procyon، أي أعلى بنحو 600 نقطة من جهاز Apple.

وتمكّن الجهاز من تشغيل OpenClaw ونموذج Qwen3.8 27B، الذي يستهلك وحده 42 جيجابايت من الذاكرة، مع بقاء مساحة كبيرة متاحة للمهام الأخرى.

الألعاب تعمل بكفاءة مع تحفظات على التوافق

شغّل المراجع لعبتي Control: Resonant وCyberpunk 2077 بإعدادات جودة عالية دون تباطؤ ملحوظ، غير أن صوت المراوح ارتفع أثناء اللعب. وفي لعبة Control Resonant بدقة 1440p وإعدادات ultra، مع تتبع الأشعة على المستوى المتوسط وتوليد 4 إطارات، بلغ معدل الإطارات 70 إطارًا في الثانية، ويمكن الوصول إلى 120 إطارًا بخفض الإعدادات.

ووفقًا لما ذكرته NVIDIA، يقارب أداء الرسوميات أداء بطاقة RTX 5070 المحمولة مع استهلاك طاقة أقل، وقد أكدت الاختبارات ذلك. أما معظم الألعاب فيعتمد تشغيلها على محاكي Prism من Microsoft، ما يتسبب في انخفاض الأداء ومشكلات محتملة في التوافق.

ويعمل بعض الألعاب بصورة أصلية على معالجات Arm64، ومنها Fortnite وDOTA 2 وMarvel Rivals وWorld of Warcraft: Forever. ويرى المراجع أن من لا يريد أي مشكلات مع المحاكاة يُفضّل حاسوبًا محمولًا للألعاب بمعالج Intel أو AMD.

تحسن Windows على معالجات Arm

تحسّنت تجربة Windows على معالجات Arm منذ إطلاق أجهزة Copilot+ قبل عامين، وعملت Microsoft على تحسين المحاكاة لبرامج x86.