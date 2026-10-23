شركة ناشئة تُسمى Warhound جمعت 200 مليون دولار تمويلاً، وتعمل على تعديل جينات الكلاب الحربية وتجهيزها بمعدات تقنية متطورة للجيش الأمريكي. هذا ما أُعلن يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2026.

مشروع يقوده علماء من مجالين مختلفين

يقف وراء المشروع بن لامّ من شركة Colossal Biosciences، وبالمر لاكي من شركة Anduril. وتتولى الشركة الحيوية الجانب العلمي فيما تتولى الشركة الدفاعية تزويد الكلاب بالأدوات.

قال لامّ إن العمل بدأ فعلاً، إذ عدّل العلماء جينات عينات خلايا مأخوذة من أول دفعة من الكلاب المانحة. ولم يحدد موعداً لاكتمال هذه المرحلة.

لاكي هو من أسس شركة Oculus VR وصمم سماعة Oculus Rift. وهو شريك في Warhound، لكنه لا يملك هو ولا Anduril أي حصة فيها.

من أين جاءت الكلاب وما الهدف منها

جمعت الشركة عيّنات من سلالات تحقق أعلى أداء في الجيش والشرطة وفرق الاستجابة الأولى في الولايات المتحدة. أغلبها من نوع مالينوا البلجيكي، وبعضها من اللابرادور، وبعضها الآخر من الراعي الألماني.

الهدف هو استنساخ هذه الكلاب بعد أن يعدّل علماء Colossal جيناتها. ويبدأ العلماء بتقليل احتمال إصابتها بالحالات الصحية الشائعة في سلالاتها، مثل خلل تنسج الورك وأنواع معينة من السرطان.

يرى لامّ أن الكلاب يمكن تعزيزها لاحقاً بمزيد من التغييرات الجينية، لتصبح أسرع وأكثر رشاقة، أو لتحسين حاسة الشم لديها. لكن Warhound لا تخطط حالياً لإنشاء كلاب معززة بأجزاء آلية، على الأقل في الوقت الراهن.

الإدارة والتمويل وموعد الولادة

تملك Colossal Biosciences حصة في الشركة، ويشغل لامّ مقعداً في مجلس إدارتها. أما الرئيس التنفيذي فهو ديفيد سبيرك، الذي عمل مؤخراً في Palantir.

تتوقع الشركة ولادة أول دفعة من الكلاب المعدلة وراثياً في أوائل عام 2027. وستُدرَّب الكلاب على مهام تقوم بها الكلاب العاملة عادة، مثل كشف القنابل والمساعدة في عمليات البحث.

ستصمم Anduril الأدوات والبرمجيات التي تشغّل هذه الكلاب، وتشمل نظارات وسترات ودروعاً للجسم تحمي الكلاب أثناء عملها. ويأتي المشروع بعد أن تعاونت Anduril مع OpenAI في عام 2024 لتطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البنتاغون، وحصلت مؤخراً على عقد مع الجيش الأمريكي لإنشاء نظام استخبارات ميدانية من الجيل التالي بالتعاون مع Palantir.

تقف شركة لامّ الحيوية وراء عدة مبادرات لـ«إعادة إحياء الأنواع المنقرضة»، منها واحدة تزعم أنها أعادت إحياء الذئب الرهيب، وأخرى تهدف إلى إعادة الماموث الصوفي.